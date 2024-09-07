麟洋配主場最後一舞落幕！王齊麟沉澱2天首發聲：謝謝李洋6年包容

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台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在台北羽球公開賽無緣晉級8強，為李洋主場告別戰留下遺憾，無法在主場完成完美謝幕，也讓球迷感到惋惜。王齊麟在沉澱2天後於社群媒體上首度發聲，感謝李洋6年來的包容與支持，並期待在年終賽再次合體。李洋與王齊麟在巴黎奧運完成金牌衛冕後拆夥，王齊麟改與邱相榤組成「台灣雙塔」征戰國際賽，李洋則是宣告退役。本次台北公開賽「麟洋配」重新合體，對於李洋來說，這是他在家鄉的告別賽，承載了不小的壓力與期待，但最終未能如願奪冠，賽後王齊麟感到自責，認為自己表現不佳，李洋則在一旁安慰他，並坦然面對這次的結果。經過2天的沉澱，王齊麟在社群媒體上發文，表達對李洋的感謝，「有些遺憾沒能和李洋一起完成這個目標，謝謝李洋這6年來的包容，我們經歷了許多起伏，但我們始終沒有放棄，一起創下了許多紀錄，完成了許多不可能的任務。」王齊麟也祝福李洋在未來的生活中一切順利，並期待在BWF年終總決賽中再次攜手作戰。李洋的引退儀式將於9月8日台北公開賽冠軍賽後舉行，李洋感性地寫道：「這片土地見證了我從青澀少年到奧運金牌的蛻變歷程，台灣是培養並成就我的地方，家鄉的球迷給了我最大的支持和力量。今天，能在台灣主場完成職業選手的最後一場國際賽事，是我羽球生涯最有意義的事！」