58歲美魔女胡文英推大尺度寫真！上半身「不遮了」　粉絲狂噴鼻血

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▲胡文英推出第2本寫真，火辣程度破表。（圖／美魔女胡文英 臉書）

現年58歲的最辣熟女胡文英，即使年過半百，卻依然勤勞維持好身材，而性格狂野的她也時常在社群上曬出比基尼辣照，每回曬出大尺度照總讓網友直呼噴鼻血，而昨（6）日她再度拋出震撼彈，宣布將推出自己今年第2本寫真書，曝光自己單穿桃紅色情趣衣物的照片，部分幾張甚至上半身全無遮擋，讓粉絲嗨翻。胡文英昨天在臉書上曬出辣照，表示自己要出第2本寫真：「首發的電子寫真書大賣，應廣大的粉絲要求，第二集出刊了，請大家多多支持，愛你們。」由於今年8月份胡文英才開賣一系列性感尺度破表的埃及豔后寫真，沒想到超級熱賣，於是乘勝追擊推出第2部，讓粉絲非常驚喜。事實上，胡文英早已是3個孩子的媽媽，其中鄭倢伃、鄭靚歆兩女兒都出自《我愛黑澀會》，不過她卻沒有因為年齡增長，而放棄鍛鍊身體，即使即將邁入60歲，但身材依舊保養得宜，就連顏值都堪稱凍齡，因此也獲得「美魔女」的封號。胡文英這次時隔不到1個月又再度祭出新寫真，讓粉絲紛紛開心留言：「姐姐保養得宜像30歲」、「好美好性感，文英我喜歡妳」、「身材那麼好」、「世界上第二辣的辣椒，好像是魔鬼辣椒！阿姐推出這組相片，堪稱，魔鬼辣椒的辣度！太火辣了啦！」、「簡直愛了」、「買都買小朋友才做選擇。」