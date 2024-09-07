ASMRZ《晚安大小姐》跳錯慌了　黑髮執事唱完溜後台：餵小姐吃飯

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▲NEEDMORECASH、TANAKA YUKIO一登台就跳錯，逗笑全場。（圖／記者吳翊緁攝）

▲TANAKA YUKIO獨自表演多首歌曲。（圖／記者吳翊緁攝）

▲美鳳老師（中）獲得上台表演《晚安大小姐》的機會。（圖／記者吳翊緁攝）

《JAM JAM ASIA音樂節》今（7）日起一連2天在「台北流行音樂中心」登場，網路夯曲《晚安大小姐》的原唱ASMRZ成員TANAKA YUKIO（田中雪男）、NEEDMORECASH（車清一）下午2點40分登台，當《晚安大小姐》旋律一下，TANAKA就出錯，日文、韓文不斷切換並要求重跳，他們表演完後，NEEDMORECASH就說要去後台「餵大小姐吃飯」，留下TANAKA一枝獨秀，畫面荒唐爆笑。ASMRZ由30歲的TANAKA YUKIO（田中雪男）、27歲的NEEDMORECASH組成，他們今年2月發表《晚安大小姐》後，因為洗腦副歌「呀勒呀勒」搭配2人穿執事服跳舞的模樣，成了網友、明星爭相模仿的裝扮，2人因此紅遍國際，成為網友討論的對象。事實上，TANAKA YUKIO並非日本人，他的真實身分是41歲的韓國諧星金慶旭，舞藝了得，而「TANAKA YUKIO」是金慶旭創造的「副角色」，因為模仿日本人出名，乾脆幫自己創假身分。NEEDMORECASH也不是日本人，他的本名叫車清一，是韓國網紅、YouTuber，亦是出名的藝人伴舞，曾擔任BTS防彈少年團的作品〈FIRE〉、〈Not Today〉的MV舞者。ASMRZ一登台，TANAKA就開心哼唱並隨即跳舞，卻發現搶拍出錯，他先用日文說：「不好意思..等一下等一下！Mistake...對嗎，Restart！」再用韓文說：「重來一次...」他跟NEEDMORECASH才重跳一次《晚安大小姐》。2人表演完後，開心跟台下自我介紹，NEEDMORECASH就表示：「我媽非常開心，因為我們在台灣很紅！」TANAKA笑回：「你媽媽不會在台下吧？還是她有看轉播？」閒話家常結束，NEEDMORECASH笑說：「大小姐現在聯絡我說不能吃飯，要我去服務她。」話一說完他就獨留TANAKA在台上，前往後台「餵大小姐吃飯」。TANAKA獨自表演完《Baka Mitai》、《wasurenai》、《Let's Go》、《Audience Event》後，NEEDMORECASH也回到台上，邀請7位盛裝打扮的粉絲上台齊跳《晚安大小姐》，其中一位還是知名網紅「美鳳老師」，她特別獲得與ASMRZ一對一表演的機會，3人排排站跳舞的畫面，掀起陣陣尖叫。「美鳳老師」是在IG上教跳舞的老師，曾以南韓女團ILLIT〈Magnetic〉、LE SSERAFIM〈EASY〉、aespa〈Armageddon〉作為教學，點閱最低都有100萬，她日前再以「三振舞」風靡全網，該支影音創下210萬瀏覽，人氣相當旺。