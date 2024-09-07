今日必吃／最難訂牛肉麵「門前隱味」分店致敬一蘭　免預約方法曝

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到有「全台最難預約位子牛肉麵店」的門前隱味，因為拿到的位子通常是要到2年後，去年9月遷新址到空軍三重一村後，近日又一次開設三家分店，此次開箱其中的西門漢口店，甫於9月初新開幕。
「門前隱味」此次一次新開三家分店，兩家於台北西門、一家於台中，其中的台北兩家店目前已開幕。新分店店面「致敬一蘭拉麵」，有著L型吧台座位規劃，還與一蘭拉麵一樣有著像個人自修教室的規格，同樣用上簾子與廚房隔開，送餐時拉起簾子，送完後又拉下。
新分店牛肉麵單價每碗原味279元，等於比總店還便宜2成，另有麻辣口味。而這裡也有做成組合套餐，夢幻組合套餐菜色包含牛肉麵、酸菜、台式小菜（3樣）及飲品，原味價格459元、麻辣489元；盛夏組合套餐內容有牛肉麵、酸菜及飲品，原味399元、麻辣429元。
坊間牛肉麵派系相當多，相較些許強調八角、花椒等香料口味店家，門前隱味的牛肉麵以原味款來說，湯頭屬於濃醇又不失清爽口味，湯頭有著滿滿番茄等蔬菜的清甜，喝完後嘴唇會殘留膠黏感，足見膠質豐富；而帶筋牛腱肉雖然大塊，但燉到相當柔嫩，一咬下是滿滿的肉香；而麵條則可選擇細麵或寬麵，同樣都拿捏得宜，富有Q勁。至於小菜，其中的鴨血最令人喜歡，口感滑嫩如凍，卻相當入味。另外還有豆乾以及富有膠質的豬皮等。
目前門前隱味台北兩家店已開始營業迎接顧客，目前的座位大概都是11月才有，但是店家有強調，沒預約的民眾，想吃的話建議也可到現場排隊，下午13:00、15:00、17:00、19:00四個時段，都很有機會可以吃得到。
📍店家資訊：
店名：門前隱味 西門漢口店
地址：台北市萬華區漢口街二段20巷7號
電話： 無電話號碼
訂位連結：（按此）
公休：無
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。
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新分店牛肉麵單價每碗原味279元，等於比總店還便宜2成，另有麻辣口味。而這裡也有做成組合套餐，夢幻組合套餐菜色包含牛肉麵、酸菜、台式小菜（3樣）及飲品，原味價格459元、麻辣489元；盛夏組合套餐內容有牛肉麵、酸菜及飲品，原味399元、麻辣429元。
坊間牛肉麵派系相當多，相較些許強調八角、花椒等香料口味店家，門前隱味的牛肉麵以原味款來說，湯頭屬於濃醇又不失清爽口味，湯頭有著滿滿番茄等蔬菜的清甜，喝完後嘴唇會殘留膠黏感，足見膠質豐富；而帶筋牛腱肉雖然大塊，但燉到相當柔嫩，一咬下是滿滿的肉香；而麵條則可選擇細麵或寬麵，同樣都拿捏得宜，富有Q勁。至於小菜，其中的鴨血最令人喜歡，口感滑嫩如凍，卻相當入味。另外還有豆乾以及富有膠質的豬皮等。
目前門前隱味台北兩家店已開始營業迎接顧客，目前的座位大概都是11月才有，但是店家有強調，沒預約的民眾，想吃的話建議也可到現場排隊，下午13:00、15:00、17:00、19:00四個時段，都很有機會可以吃得到。
📍店家資訊：
店名：門前隱味 西門漢口店
地址：台北市萬華區漢口街二段20巷7號
電話： 無電話號碼
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