iPhone公認最強釘子戶手機換人！內行改買這支：現省5千、可用5年

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▲iPhone 15 Pro系列即將成為蘋果「最強釘子戶」手機，讓用戶可以用很久，不用經常換機。（圖／記者周淑萍攝）

▲蘋果每次在發布iPhone新機之後，就會立刻從官網下架上一代Pro系列並宣布停產，市場價格也會隨著新機效能好壞進行調整。（圖/台南東區強強滾通訊行提供）

▲通訊行店長認為，如果是想升級手機、有預算、想用三眼iPhone的用戶，iPhone 15 Pro系列是好選擇，現省5千起又能用5年，CP值很高。（圖/台南東區強強滾通訊行提供）

iPhone 16全系列新機將在9月10日正式發表問世，忠誠的果粉都期待不已，許多已經使用手機多年的用戶，也將一口氣直上iPhone 16體驗全新的用機感受。不過，隨著iPhone 16的到來，舊機的討論度熱度也絕對不會輸，因為每當蘋果發布新機時，舊機不論是官網還是通路都會下修金額，讓有預算考量的人，能夠更輕鬆的入手，所謂「釘子戶手機」就是在一個品牌當中，，這幾隻都是擁有「釘子戶手機」稱號的蘋果經典產品。然而這次iPhone 16即將推出，，蘋果最強釘子戶手機將正式交手iPhone 15 Pro系列。《NOWnews》記者實際採訪到台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長，她表示，蘋果的策略一直以來都非常的明顯，，綜合兩種因素，黃店長也提到，像是去年的iPhone 15 Pro系列，剛推出遇到電池發燙的問題，就拉抬了iPhone 14 Pro系列銷量，成為歷代iPhone發表新機時都會出現的情況。黃店長告訴記者，目前iPhone 15 Pro系列在各大通路的價格在8月已經有明顯升溫，詢問度也相當不錯，，畢竟現在流出的相關規格，iPhone 16的更新非常大，兩者的性能是非常相近的。黃店長提到，，以現在iPhone 15 Pro系列的效能來看，