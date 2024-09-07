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iPhone公認最強釘子戶手機換人！內行改買這支：現省5千、可用5年

記者張嘉哲/綜合報導

▲iPhone 16全系列新機將在9月10日正式發表問世，同時舊機的價格、效能也讓許多人關注。（圖/台南東區強強滾通訊行提供）
▲iPhone 16全系列新機將在9月10日正式發表問世，同時舊機的價格、效能也讓許多人關注。（圖/台南東區強強滾通訊行提供）
iPhone 16全系列新機將在9月10日正式發表問世，忠誠的果粉都期待不已，許多已經使用手機多年的用戶，也將一口氣直上iPhone 16體驗全新的用機感受。不過，隨著iPhone 16的到來，舊機的討論度熱度也絕對不會輸，因為每當蘋果發布新機時，舊機不論是官網還是通路都會下修金額，讓有預算考量的人，能夠更輕鬆的入手，加上蘋果這次最新改革的AI功能，一口氣讓iPhone 15 Pro以下機種都不能用，也就是說iPhone 15 Pro系列將成為蘋果最新的「釘子戶手機。」

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蘋果出手也很乾脆！iPhone 15 Pro成最新「公認釘子戶手機」

所謂「釘子戶手機」就是在一個品牌當中，具有特別重大地位或者是改革的當代手機，它的性能、耐用度都能橫跨數年，讓用戶短期內都不會再換手機，例如當年的iPhone 6、iPhone 6s，另外就是經歷最大改革的iPhone X、iPhoneXR、iPhoneXS，這幾隻都是擁有「釘子戶手機」稱號的蘋果經典產品。

然而這次iPhone 16即將推出，主打的AI（Apple Intelligence）功能將全面普及讓人期待，蘋果也很乾脆，一次性淘汰掉所有8GB內存的iPhone手機，即便是兩年前最強的iPhone 14 Pro Max都不能使用，也就是說現階段可以使用未來蘋果AI的手機，只剩下iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max而已，蘋果最強釘子戶手機將正式交手iPhone 15 Pro系列。

▲iPhone 15加入「80% 充電上限」，藉此確保使用壽命，但沒有百分百充飽電的狀態下，有時一整天出門電量可能會不夠，建議可以養成一個手機不用時，螢幕朝下蓋住，讓手機提早休眠，減少電量秏損。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 15 Pro系列即將成為蘋果「最強釘子戶」手機，讓用戶可以用很久，不用經常換機。（圖／記者周淑萍攝）
iPhone價格的變動趨勢！蘋果影響舊機價差的3大關鍵

《NOWnews》記者實際採訪到台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長，她表示，蘋果的策略一直以來都非常的明顯，在新的iPhone發佈之後，就會立即在官網下架上一代的iPhone Pro系列，只留下iPhone數字系列，並且宣布Pro系列停產，綜合兩種因素，會讓舊型的iPhone Pro系列變成「物以稀為貴」的情況，反而在這時通路不會降價太多甚至是持平。

加上如果新的iPhone如果效能不佳、狀況連連，反而在舊代iPhone Pro系列銷量會變好。黃店長也提到，像是去年的iPhone 15 Pro系列，剛推出遇到電池發燙的問題，就拉抬了iPhone 14 Pro系列銷量，成為歷代iPhone發表新機時都會出現的情況。

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▲蘋果每次在發布iPhone新機之後，就會立刻從官網下架上一代Pro系列並宣布停產，市場價格也會隨著新機效能好壞進行調整。（圖/台南東區強強滾通訊行提供）
iPhone 16、iPhone 15 Pro怎麼選？通訊行店長攻略

黃店長告訴記者，目前iPhone 15 Pro系列在各大通路的價格在8月已經有明顯升溫，詢問度也相當不錯，對於如果是要從IPhone 13或更以前的手機升級、想用三眼手機、預算有限的人來說，就可以選擇購買iPhone 15 Pro系列。但同樣的價錢，如果是要買iPhone 16數字基本款跟iPhone 15 Pro系列，就直接上iPhone 16數字款，畢竟現在流出的相關規格，iPhone 16的更新非常大，兩者的性能是非常相近的。

黃店長提到，以自家店iPhone 15 Pro 256GB來看，官網售價40400元，自家通訊行現在價格37500元，如果說iPhone 16 Pro 256GB的價位發表後略有上漲，兩者來回價差就會落到5千元左右，以現在iPhone 15 Pro系列的效能來看，絕對能讓那些用iPhoneX系列、11、12、13甚至更早前的用戶提升有感，又能省到錢！且這些用戶也能把iPhone 15 Pro系列淋漓盡致用到4年、5年，等待iPhone 20的大革新再換機。

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▲通訊行店長認為，如果是想升級手機、有預算、想用三眼iPhone的用戶，iPhone 15 Pro系列是好選擇，現省5千起又能用5年，CP值很高。（圖/台南東區強強滾通訊行提供）

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