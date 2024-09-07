iPhone公認最強釘子戶手機換人！內行改買這支：現省5千、可用5年

iPhone 16全系列新機將在9月10日正式發表問世，忠誠的果粉都期待不已，許多已經使用手機多年的用戶，也將一口氣直上iPhone 16體驗全新的用機感受。不過，隨著iPhone 16的到來，舊機的討論度熱度也絕對不會輸，因為每當蘋果發布新機時，舊機不論是官網還是通路都會下修金額，讓有預算考量的人，能夠更輕鬆的入手，加上蘋果這次最新改革的AI功能，一口氣讓iPhone 15 Pro以下機種都不能用，也就是說iPhone 15 Pro系列將成為蘋果最新的「釘子戶手機。」
蘋果出手也很乾脆！iPhone 15 Pro成最新「公認釘子戶手機」
所謂「釘子戶手機」就是在一個品牌當中，具有特別重大地位或者是改革的當代手機，它的性能、耐用度都能橫跨數年，讓用戶短期內都不會再換手機，例如當年的iPhone 6、iPhone 6s，另外就是經歷最大改革的iPhone X、iPhoneXR、iPhoneXS，這幾隻都是擁有「釘子戶手機」稱號的蘋果經典產品。
然而這次iPhone 16即將推出，主打的AI（Apple Intelligence）功能將全面普及讓人期待，蘋果也很乾脆，一次性淘汰掉所有8GB內存的iPhone手機，即便是兩年前最強的iPhone 14 Pro Max都不能使用，也就是說現階段可以使用未來蘋果AI的手機，只剩下iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max而已，蘋果最強釘子戶手機將正式交手iPhone 15 Pro系列。
iPhone價格的變動趨勢！蘋果影響舊機價差的3大關鍵
《NOWnews》記者實際採訪到台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長，她表示，蘋果的策略一直以來都非常的明顯，在新的iPhone發佈之後，就會立即在官網下架上一代的iPhone Pro系列，只留下iPhone數字系列，並且宣布Pro系列停產，綜合兩種因素，會讓舊型的iPhone Pro系列變成「物以稀為貴」的情況，反而在這時通路不會降價太多甚至是持平。
加上如果新的iPhone如果效能不佳、狀況連連，反而在舊代iPhone Pro系列銷量會變好。黃店長也提到，像是去年的iPhone 15 Pro系列，剛推出遇到電池發燙的問題，就拉抬了iPhone 14 Pro系列銷量，成為歷代iPhone發表新機時都會出現的情況。
iPhone 16、iPhone 15 Pro怎麼選？通訊行店長攻略
黃店長告訴記者，目前iPhone 15 Pro系列在各大通路的價格在8月已經有明顯升溫，詢問度也相當不錯，對於如果是要從IPhone 13或更以前的手機升級、想用三眼手機、預算有限的人來說，就可以選擇購買iPhone 15 Pro系列。但同樣的價錢，如果是要買iPhone 16數字基本款跟iPhone 15 Pro系列，就直接上iPhone 16數字款，畢竟現在流出的相關規格，iPhone 16的更新非常大，兩者的性能是非常相近的。
黃店長提到，以自家店iPhone 15 Pro 256GB來看，官網售價40400元，自家通訊行現在價格37500元，如果說iPhone 16 Pro 256GB的價位發表後略有上漲，兩者來回價差就會落到5千元左右，以現在iPhone 15 Pro系列的效能來看，絕對能讓那些用iPhoneX系列、11、12、13甚至更早前的用戶提升有感，又能省到錢！且這些用戶也能把iPhone 15 Pro系列淋漓盡致用到4年、5年，等待iPhone 20的大革新再換機。
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所謂「釘子戶手機」就是在一個品牌當中，具有特別重大地位或者是改革的當代手機，它的性能、耐用度都能橫跨數年，讓用戶短期內都不會再換手機，例如當年的iPhone 6、iPhone 6s，另外就是經歷最大改革的iPhone X、iPhoneXR、iPhoneXS，這幾隻都是擁有「釘子戶手機」稱號的蘋果經典產品。
然而這次iPhone 16即將推出，主打的AI（Apple Intelligence）功能將全面普及讓人期待，蘋果也很乾脆，一次性淘汰掉所有8GB內存的iPhone手機，即便是兩年前最強的iPhone 14 Pro Max都不能使用，也就是說現階段可以使用未來蘋果AI的手機，只剩下iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max而已，蘋果最強釘子戶手機將正式交手iPhone 15 Pro系列。
iPhone價格的變動趨勢！蘋果影響舊機價差的3大關鍵
《NOWnews》記者實際採訪到台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長，她表示，蘋果的策略一直以來都非常的明顯，在新的iPhone發佈之後，就會立即在官網下架上一代的iPhone Pro系列，只留下iPhone數字系列，並且宣布Pro系列停產，綜合兩種因素，會讓舊型的iPhone Pro系列變成「物以稀為貴」的情況，反而在這時通路不會降價太多甚至是持平。
加上如果新的iPhone如果效能不佳、狀況連連，反而在舊代iPhone Pro系列銷量會變好。黃店長也提到，像是去年的iPhone 15 Pro系列，剛推出遇到電池發燙的問題，就拉抬了iPhone 14 Pro系列銷量，成為歷代iPhone發表新機時都會出現的情況。
iPhone 16、iPhone 15 Pro怎麼選？通訊行店長攻略
黃店長告訴記者，目前iPhone 15 Pro系列在各大通路的價格在8月已經有明顯升溫，詢問度也相當不錯，對於如果是要從IPhone 13或更以前的手機升級、想用三眼手機、預算有限的人來說，就可以選擇購買iPhone 15 Pro系列。但同樣的價錢，如果是要買iPhone 16數字基本款跟iPhone 15 Pro系列，就直接上iPhone 16數字款，畢竟現在流出的相關規格，iPhone 16的更新非常大，兩者的性能是非常相近的。
黃店長提到，以自家店iPhone 15 Pro 256GB來看，官網售價40400元，自家通訊行現在價格37500元，如果說iPhone 16 Pro 256GB的價位發表後略有上漲，兩者來回價差就會落到5千元左右，以現在iPhone 15 Pro系列的效能來看，絕對能讓那些用iPhoneX系列、11、12、13甚至更早前的用戶提升有感，又能省到錢！且這些用戶也能把iPhone 15 Pro系列淋漓盡致用到4年、5年，等待iPhone 20的大革新再換機。