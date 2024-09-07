巷仔內／民眾黨推黃國昌代理主席？恐掀黨內另新一波戰爭

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院5日二度召開羈押庭，結果呈現大逆轉，由前次無保請回變為羈押禁見。柯文哲預料將提出抗告，若抗告失敗恐遭到羈押2個月，今（7）日傳出民眾黨內有創黨大老擬推派黃國昌當代理黨主席。不過，推黃國昌當代理黨主席恐掀起黨內另一波女人的戰爭。柯文哲在京華城案被羈押前，先爆發總統大選期間政治獻金假帳風波，矛頭都指向時任柯辦競選總幹事黃珊珊，民眾黨中評會做出決議將黃珊珊停權3年，但並未開除黨籍，不分區立委得以保住。查帳過程中，柯文哲責令黃珊珊善後，可見柯文哲儘管認為黃珊珊有錯，但不忍開鍘左右手黃珊珊。京華城案第一次開羈押庭，柯文哲無保請回，柯文哲與妻子陳佩琪先到黃珊珊家暫住一晚，隔天才回家，可見柯文哲信任黃珊珊，她在柯文哲心中地位難以取代。蔡壁如曾在台大醫院、台北市政府與柯文哲共事，曾是柯最信任的幕僚，但在柯文哲找黃珊珊當副市長、論文案辭去立委後漸行漸遠，如今在台中市府當顧問。蔡壁如今日受訪時表示，她身為台中市府顧問不方便接代理主席，但會出席明日在立院群賢樓前民眾黨主辦的開講，力挺柯文哲的清白。目前代理主席呼聲最高人選為民眾黨立院總召黃國昌，黃國昌在柯文哲被羈押後多次在記者會發聲，怒批司法不公、檢方用媒體放話，違反偵查不公開原則。由於黃國昌與蔡壁如交好，若黃國昌接代理主席後，蔡壁如的勢力有機會重回黨中央。柯文哲涉入京華城案接受司法調查階段，民眾黨成立中央緊急應變小組，黃國昌擔任黨內緊急應變小組共同召集人，黃國昌多次強調應變小組決議現階段沒有代理黨主席問題。黨內一方面恐怕是避免外界質疑黃國昌將取而代之成為民眾黨實質主席，二面也是在搶救柯文哲的同時，也要避免內鬥。