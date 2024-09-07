USB藏「柯文哲收賄證據」曝！涉收沈慶京1500萬　北檢說話了

統一義勇軍現身挺柯文哲！林俊憲諷：小草紅紅的難道是紅蔥頭？

記者陳佩君／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，被羈押禁見。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.05）
▲民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，被羈押禁見。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.05）
台北市前市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，今（7）日上午有支持者舉著「統一義勇軍」的紅色旗幟前往台北看守所外聲援，對此，民進黨立委林俊憲諷刺，「請問這是什麼品種的小草？怎麼長得紅紅的？難道是紅蔥頭嗎？」

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柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，柯文哲當晚被移送至位於新北市土城區的矯正署台北看守所。

約有10名民眾在上午10時許，舉著「統一義勇軍」的紅色旗幟及「柯主席加油，我們來聲援你」的看板海報聚集在看守所對面的人行道；土城警分局隨後舉牌警告。

對此，林俊憲在臉書分享相關畫面，諷刺小草在北所前舉旗幟聲援柯文哲，不過短短15分就被警方舉牌解散，「請問這是什麼品種的小草？怎麼長得紅紅的？難道是紅蔥頭嗎？」


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