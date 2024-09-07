趙露思跑活動挨轟整形！經紀公司喊告　他點出2大關鍵還原真相

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▲馬銳發文指出，趙露思會和平時有些差異的原因，是因為她瘦了，加上妝容問題導致。（圖／馬銳 微博）

▲馬銳將趙露思的活動照進行修圖，證明好友絕無整形。（圖／馬銳 微博）

今年25歲的中國戲劇圈新星趙露思，因2020年出演《傳聞中的陳芊芊》爆紅，後續又主演了甜寵劇《偷偷藏不住》，讓她的人氣水漲船高，不過人紅是非多，她也身陷整形疑雲，屢屢被質疑五官造假，近日又因出席公開活動而被關注整形一事，對此，趙露思所屬的工作室硬起來提告，就連熟識多年的彩妝師馬銳也不忍了，發文闢謠並分析2大關鍵，力挺好友。趙露思日前與劉亦菲同台，參與珠寶品牌活動，但網友卻發現她在台上的五官似乎又與過去的長相有差異，引發討論，讓趙露思的經紀公司非常不滿，決定對散播謠言的網友提告，而趙露思的好友、知名彩妝師馬銳，則是在微博上發文，槓上酸民。馬銳表示：「這一看就是沒整容啊！我認識露思也很多年了，她的臉一直是這樣的啊！」並指出2大關鍵，表示網友根本誤會了，「第1，她瘦了；第2，這明顯是妝容問題而已，皮膚的高光點打得太多，因為拍平面和活動現場燈光不同。」馬銳更詳細解釋，指出平面照是霧面肌膚質感，會顯得皮膚緊實有質感，但現場活動打亮較為明顯，所以區別較大，不只如此，他更利用修圖軟體，將趙露思當天的活動照片，調整為外界較熟悉的風格，無奈替趙露思喊冤：「寶子們，都散去吧！真的就是妝容問題而已。」