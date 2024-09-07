BIGBANG GD回來了？偷更新1細節吸40萬粉按讚　激動狂喊回歸有望

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▲GD的全新公式照中露出清晰五官不說，還留著及肩的卷毛狼尾造型，吸引40萬粉絲按讚。（圖／GD 臉書）

▲歷經兩位成員退團的BIGBANG目前以GD、大聲、太陽3人體制活動，感情融洽的他們也會為彼此宣傳。（圖／小紅書）

南韓流行音樂天王GD（G-Dragon、權志龍）早年憑藉〈FANTASTIC BABY〉、〈Bang Bang Bang〉等洗腦神曲，帶領團體BIGBANG紅遍亞洲。不過，在歷經種種風波後，BIGBANG僅剩下他與太陽、大聲，3位成員也各自單飛展音樂事業。不過，感情融洽的他們也常在單飛後互相宣傳，日前GD和大聲甚至去了太陽的個人演唱會上「合體」演出，而昨（6）日，GD還久違的更新自己的大頭照，與以往大不相同的舉動，也讓外界紛紛猜想BIGBANG、GD是不是即將要回歸。今年9月初，BIGBANG的成員太陽，在首爾展開個人演唱會時，竟驚喜找來隊友GD、大聲一起助陣，他與GD不只合唱了兩人紅曲〈Good Boy〉，還和大聲三人合體嗨唱〈WE LIKE 2 PARTY〉，讓現場歌忍不住落淚，感嘆青春回來了。自BIGBANG成員各奔東西後，GD也鮮少出現在螢光幕前，更別提發歌、開演唱會等活動。演唱會後，也漸漸傳出GD即將時隔7年重回樂壇的聲音。沒想到GD就在昨日，時隔一年再次更新臉書動態，換上新大頭照。全新公式照與上張黑白頭像截然不同，露出清晰五官不說，還留著及肩的卷毛狼尾造型，公開才短短一天的時間就狂吸40萬人前來朝聖點讚。最令粉絲興奮的是，南韓娛樂圈中由公司經營的社交平台（如：GD的臉書）通常不會無理由更換，只有即將回歸才會換上新大頭照，結合近日GD的種種行為，讓粉絲再次重燃對GD回歸的期待，紛紛去貼文下留言，敲碗能早日聽到這位音樂鬼才的新作品。韓國天團BIGBANG至今仍是娛樂產業指標性的存在，先後發行〈BLUE〉、〈Haru Haru〉、〈LOSER〉等多首傳唱度超高的「KTV必唱經典歌曲」，歷經18個年頭，BIGBANG依然是KPOP粉絲與韓國人心中「白月光」般的存在。不過在2017年時，前成員T.O.P先是捲入吸食毒品的爭議，加上成員們即將入伍，使得團體活動逐漸停歇，後在2019年時，團員李勝利因參與轟動、牽連全亞洲娛樂圈的Burning Sun事件，即使退團依然給團體帶來毀滅性的打擊。最終在2022年時，4人體制的BIGBANG發行了單曲《春夏秋冬（Still Life）》後，其中G-Dragon、太陽、大聲決定「單飛不解散」離開YG娛樂，以個人的名義繼續延續「BIGBANG」的存在。