不用再跑戶政事務所！未滿14歲未成年人改名登記可線上辦理

內政部今（7）日表示，戶政線上便民服務再增1項，自今年9月9日起，未滿14歲之未成年子女的法定代理人，可使用自然人憑證（或行動自然人憑證）上網申辦未滿14歲之未成年人改名登記，免臨櫃就能完成登記，輕鬆省時又免排隊。
內政部表示，為簡政便民，開放未滿14歲之未成年子女法定代理人可用自然人憑證，透過網路提出申請未滿14歲之未成年人改名登記，系統會自動派案至該名未成年子女戶籍所在地戶政事務所，戶政事務所完成登記後，會以電子郵件通知申請人，民眾可依方便的時間，至全國任一戶政事務所，換發戶口名簿或國民身分證。
內政部進一步指出，由於多數民眾是依姓名條例第9條第1項第6款規定，以命名文字字義粗俗不雅、音譯過長或特殊原因申請改名，且實務上未滿14歲之未成年人改名無須依同條例第15條規定不得改名情事而進行刑案資料查證，因此，本申辦項目限縮未滿14歲之未成年人依上開規定之改名事由，得由法定代理人線上提出申請改名登記。至於若依姓名條例第9條第1項第6款以外的其他各款改名事由，例如與三親等以內直系尊親屬名字完全相同、與通緝有案的人犯名字完全相同等情形，仍須至戶政事務所臨櫃辦理。
內政部提醒，自107年7月16日起迄今計已開放23項戶政線上便民措施（如出生登記、認領登記等），歡迎民眾多加利用，又如欲查詢申辦進度，可至內政部戶政司全球資訊網查詢。
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內政部進一步指出，由於多數民眾是依姓名條例第9條第1項第6款規定，以命名文字字義粗俗不雅、音譯過長或特殊原因申請改名，且實務上未滿14歲之未成年人改名無須依同條例第15條規定不得改名情事而進行刑案資料查證，因此，本申辦項目限縮未滿14歲之未成年人依上開規定之改名事由，得由法定代理人線上提出申請改名登記。至於若依姓名條例第9條第1項第6款以外的其他各款改名事由，例如與三親等以內直系尊親屬名字完全相同、與通緝有案的人犯名字完全相同等情形，仍須至戶政事務所臨櫃辦理。
內政部提醒，自107年7月16日起迄今計已開放23項戶政線上便民措施（如出生登記、認領登記等），歡迎民眾多加利用，又如欲查詢申辦進度，可至內政部戶政司全球資訊網查詢。