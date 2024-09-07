摩羯襲海南廣東釀3死95傷！習近平指示救災　官方撥2億人民幣應急

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今年第11號颱風「摩羯」，於6日下午4時20分左右，登陸中國海南文昌市，之後又在6日深夜10時20分在廣東徐聞縣二次登陸，摩羯不僅是2024年登陸中國的最強颱風，也是有史以來登陸中國的最強秋颱，強風暴雨所到之處造成災情，截至今（7）日中午已至少導致3死95傷。中國國家主席習近平指示救災，中國國家發改委急撥2億元人民幣作為應急救助款項。而在今日下午3時30分左右，摩羯於越南廣寧三度登陸，登陸時中心附近最大風力仍達17級（58公尺/秒），威力驚人。綜合中國媒體報導，摩羯先後在海南與廣東登陸，造成嚴重災害，許多民眾電力與通訊中斷，還有部分房屋受損。截至7日中午12時，在海南、廣東、廣西已至少造成3人死亡、95人受傷。習近平也發聲關注災情，強調要妥善做好安置受災群眾的工作，組織力量救災，盡最大努力減少財產損失與傷亡，並盡快恢復交通、電力、通信等基礎設施。國家發改委緊急撥出2億元人民幣支持海南、廣東進行救災與重建，重點用於災區受損道路橋梁、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。摩羯今日下午在越南廣寧三度登陸，中心風力依然維持超強颱風等級，預計未來12小時仍將在廣西沿海和北部灣帶來強風暴雨。不過，三度登陸的摩羯，強度開始持續減弱，且目前持續朝偏西方向移動，對於海南與廣東的影響降低，海南氣象局也在7日下午4點半，將颱風警報從3級降為4級。接下來換越南如臨大敵，下龍灣（Ha Long Bay）週末的觀光行程取消以外，由越南本地開往旅遊勝地富國島（Phu Quoc）、崑崙群島（Con Dao）等地區的船隻渡輪，也都已經延期出發。