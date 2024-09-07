比子瑜早8年！韓國SOLO出道「台灣第一人」是她　打歌舞台超洗腦

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▲鬼鬼吳映潔在2016年就以藝名GEmma發行首張個人迷你專輯《GEMMA》，以〈Sugar Rush〉站上韓國打歌舞台出道。（圖/YT@MBC）

▲TWICE成員周子瑜日前發行人生第1張個人專輯《abouTZU》！等了9年終於有專屬自己的舞台。（圖／JYP娛樂）

韓團TWICE成員周子瑜日前正式發專輯《abouTZU》SOLO出道，主打歌〈Run Away〉釋出MV之後廣大好評，短短一天觀看突破430萬、按讚53萬、留言6萬多則，顯見周子瑜的魅力之大，台灣人也等周子瑜的這個高光時刻整整9年之久。但說到台灣人在韓國SOLO出道的第一人，其實不是子瑜，而是從節目《我愛黑澀會》出道的鬼鬼（吳映潔），近日因為子瑜的SOLO出道又被提起討論。有網友在「Threads」貼文指出「子瑜的SOLO出道美到令人窒息，身為Once真的痛哭流涕，但這邊補充小知識，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「子瑜繼續走花路TAT！看MV看到哭出來。」，後來2009年約滿離開團體，開始專攻電視劇、綜藝節目發展；當時鬼鬼以〈Sugar Rush〉站上韓國音樂節目《M COUNT DOWN》、《Show Champion》的舞台，從影片中可以看出，，評價其實相當的不錯。而在隔年鬼鬼就結束與韓國公司的一年合約後，自組個人工作室，而說到周子瑜，在加入TWICE出道第9年終於擁有自己一片天，子瑜在發表新歌要到電視台錄製打歌舞台時，人生第一個獨秀獻給《Music Bank》，，也許TWICE終有一天會畫下句點，但相信子瑜與團員的友誼能夠長存。📍生日年齡：1999年6月14日（25歲）📍出道日期：2015年（TWICE）、2024年（個人）📍經紀公司：JYP娛樂📍個人出道專輯：《abouTZU》📍主打歌：〈Run Away〉📍專輯收錄歌曲：〈Run Away〉、〈Heartbreak In Heaven〉〈Lazy Baby〉、〈Losing Sleep〉、〈One Love〉、〈Fly〉