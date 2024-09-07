比子瑜早8年！韓國SOLO出道「台灣第一人」是她　打歌舞台超洗腦

韓團TWICE成員周子瑜日前正式發專輯《abouTZU》SOLO出道，主打歌〈Run Away〉釋出MV之後廣大好評，短短一天觀看突破430萬、按讚53萬、留言6萬多則，顯見周子瑜的魅力之大，台灣人也等周子瑜的這個高光時刻整整9年之久。但說到台灣人在韓國SOLO出道的第一人，其實不是子瑜，而是從節目《我愛黑澀會》出道的鬼鬼（吳映潔），近日因為子瑜的SOLO出道又被提起討論。
有網友在「Threads」貼文指出「子瑜的SOLO出道美到令人窒息，身為Once真的痛哭流涕，但這邊補充小知識，很多人都說子瑜是第一位在韓國獨秀的台灣人，其實第一個人是鬼鬼吳映潔哦！8年前以〈Sugar Rush〉站上打歌舞台，其實也很洗腦好聽的唷！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「還以為子瑜是第一人！沒想到鬼鬼才是」、「我也很喜歡〈Sugar Rush〉！非常洗腦好聽」、「鬼鬼的〈Sugar Rush〉我那時候超愛聽的，歌曲很洗腦，打歌舞台略緊張」、「都是台灣的驕傲！希望子瑜這次大發」、「子瑜繼續走花路TAT！看MV看到哭出來。」
比子瑜還要早8年！鬼鬼吳映潔成韓國SOLO出道台灣第一人
鬼鬼吳映潔是從綜藝節目《我愛黑澀會》、被選為組成女子組合黑Girl出道，後來2009年約滿離開團體，開始專攻電視劇、綜藝節目發展；之後在2016年正式簽約韓國經紀公司CJ E&M，並用藝名GEmma發行首張個人迷你專輯《GEMMA》，成為台灣首位登上韓國獨秀舞台的女歌手。
當時鬼鬼以〈Sugar Rush〉站上韓國音樂節目《M COUNT DOWN》、《Show Champion》的舞台，從影片中可以看出，鬼鬼雖然略顯緊張，不過還是臉上堆滿笑容盡力出演，當時不少國外的網友都大讚：「雖然練習時間不長，但歌曲好聽又洗腦！」、「這可愛的女孩完美演繹舞台了，非常好聽的歌曲」，評價其實相當的不錯。而在隔年鬼鬼就結束與韓國公司的一年合約後，自組個人工作室，目前仍在演藝圈相當活躍。
TWICE第三人、台灣第二人！周子瑜等了9年SOLO出道
而說到周子瑜，在加入TWICE出道第9年終於擁有自己一片天，這張專輯不僅是子瑜人生第一張個人專輯，也是繼團員志效、娜璉後，第三位TWICE單飛出道的成員，同時也是台灣第二人，這不管是對子瑜個人還是Once來說都具有非常重大的意義。
子瑜在發表新歌要到電視台錄製打歌舞台時，人生第一個獨秀獻給《Music Bank》，歌迷就透露錄影時，團員多賢和娜璉都有到場支持，子瑜彩排時還忍不住哭了表示「好像在做夢一樣」，歌迷也直擊多賢在子瑜在彩排時也跟著落淚，團員之間的好感情粉絲也都看在眼裡，也許TWICE終有一天會畫下句點，但相信子瑜與團員的友誼能夠長存。
🟡周子瑜個人、SOLO專輯小檔案
📍生日年齡：1999年6月14日（25歲）
📍出道日期：2015年（TWICE）、2024年（個人）
📍經紀公司：JYP娛樂
📍個人出道專輯：《abouTZU》
📍主打歌：〈Run Away〉
📍專輯收錄歌曲：〈Run Away〉、〈Heartbreak In Heaven〉
〈Lazy Baby〉、〈Losing Sleep〉、〈One Love〉、〈Fly〉
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「還以為子瑜是第一人！沒想到鬼鬼才是」、「我也很喜歡〈Sugar Rush〉！非常洗腦好聽」、「鬼鬼的〈Sugar Rush〉我那時候超愛聽的，歌曲很洗腦，打歌舞台略緊張」、「都是台灣的驕傲！希望子瑜這次大發」、「子瑜繼續走花路TAT！看MV看到哭出來。」
比子瑜還要早8年！鬼鬼吳映潔成韓國SOLO出道台灣第一人
鬼鬼吳映潔是從綜藝節目《我愛黑澀會》、被選為組成女子組合黑Girl出道，後來2009年約滿離開團體，開始專攻電視劇、綜藝節目發展；之後在2016年正式簽約韓國經紀公司CJ E&M，並用藝名GEmma發行首張個人迷你專輯《GEMMA》，成為台灣首位登上韓國獨秀舞台的女歌手。
當時鬼鬼以〈Sugar Rush〉站上韓國音樂節目《M COUNT DOWN》、《Show Champion》的舞台，從影片中可以看出，鬼鬼雖然略顯緊張，不過還是臉上堆滿笑容盡力出演，當時不少國外的網友都大讚：「雖然練習時間不長，但歌曲好聽又洗腦！」、「這可愛的女孩完美演繹舞台了，非常好聽的歌曲」，評價其實相當的不錯。而在隔年鬼鬼就結束與韓國公司的一年合約後，自組個人工作室，目前仍在演藝圈相當活躍。
TWICE第三人、台灣第二人！周子瑜等了9年SOLO出道
而說到周子瑜，在加入TWICE出道第9年終於擁有自己一片天，這張專輯不僅是子瑜人生第一張個人專輯，也是繼團員志效、娜璉後，第三位TWICE單飛出道的成員，同時也是台灣第二人，這不管是對子瑜個人還是Once來說都具有非常重大的意義。
子瑜在發表新歌要到電視台錄製打歌舞台時，人生第一個獨秀獻給《Music Bank》，歌迷就透露錄影時，團員多賢和娜璉都有到場支持，子瑜彩排時還忍不住哭了表示「好像在做夢一樣」，歌迷也直擊多賢在子瑜在彩排時也跟著落淚，團員之間的好感情粉絲也都看在眼裡，也許TWICE終有一天會畫下句點，但相信子瑜與團員的友誼能夠長存。
🟡周子瑜個人、SOLO專輯小檔案
📍生日年齡：1999年6月14日（25歲）
📍出道日期：2015年（TWICE）、2024年（個人）
📍經紀公司：JYP娛樂
📍個人出道專輯：《abouTZU》
📍主打歌：〈Run Away〉
📍專輯收錄歌曲：〈Run Away〉、〈Heartbreak In Heaven〉
〈Lazy Baby〉、〈Losing Sleep〉、〈One Love〉、〈Fly〉