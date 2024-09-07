李雅英絕美婚紗照流出！超辣低胸設計全曝光　粉絲暴動喊應徵老公

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英婚紗照曝光被粉絲讚爆，其中蓬蓬裙與低胸的設計，讓她整個人仙氣飄飄。（圖／IG yyyoungggggg）

▲李雅英對著鏡頭露出甜美笑容，瞬間融化所有粉絲。（圖／IG yyyoungggggg）

來自南韓的啦啦隊女神李雅英，在來台加入富邦悍將後人氣水漲船高，憑藉著甜美的笑容與大長腿，走到哪裡都是人群矚目的焦點，今（7）日她在社群上分享自己的婚紗美照，曝光自己即將走上紅毯跑活動，讓網友紛紛暴動狂喊要應徵老公，就連富邦悍將應援團長崔維斯也笑喊：「Yes！I do.」讓網友瞬間歪樓，表示要投訴。李雅英今天曬出自己的婚紗照，貼文一出瞬間吸引近2萬名粉絲按讚，留言區更是湧入300多名網友稱讚，她還在貼文中寫下：「팔랑팔랑 워킹어때，레드카펫 걷기전 우리가 대기，하며 노는 시간 엿보기（飄飄然走路怎麼辦？一睹我們走紅毯前等待和玩樂的時光）。我們玩耍的時間，Red carpet新鮮經驗！」讓粉絲暴動。只見李雅英身穿白色婚紗，搭配低胸身V設計的禮服，正好襯托她的完美胸型，頭上的白色頭飾也和婚紗相呼應，整個人仙氣飄飄，李雅英還時不時對著鏡頭微笑，搭配窗外的陽光，顯得她的皮膚更加白皙，後續李雅英更提起婚紗往前跑，相當活潑。粉絲見狀也紛紛敲碗要應徵老公：「抱歉了各位，新郎是我」、「找不到新郎嗎？新郎在這喔」、「去外太空排號碼牌！」同時也有不少人大讚，指出李雅英非常適合穿婚紗：「只有雅英的美能超過雅英自己」、「仙女下凡了」、「笑容甜美，太美了吧！」不只如此，富邦悍將應援團長崔維斯也留言喊：「Yes！I do.」被網友抓包，紛紛狂喊要投訴：「不知道有人投訴嗎」、「瑟七在後面看阿崔」、「幫高調！」