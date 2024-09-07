柯文哲羈押禁見！旅美學者沈榮欽回憶過往：陳佩琪是最惡質的一位

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▲民眾黨主席柯文哲，近期因涉入京華城案，5日遭北院裁定羈押禁見，目前收押在台北看守所。（圖／記者李政龍攝，2024,09.05）

民眾黨主席柯文哲，近期因涉入京華城案，5日遭北院裁定羈押禁見，目前收押在台北看守所。妻子陳佩琪於6日上午，準備會客菜及生活用品，並送了2本書《台灣人400年史》、《百年追求》。對此，旅美學者沈榮欽PO文指出，回憶過往與民眾黨相關人士互動過程，其中「陳佩琪是最惡質的一位」。沈榮欽臉書發文表示「在所有我與民眾黨人互動的過程中，陳佩琪是最惡質的一位」，他指出，事件最早起自柯文哲母親何瑞英接受媒體專訪時，提到柯文哲元旦升旗在總統府外「罰站」吹冷風，讓她哽咽不捨。陳佩琪在臉書發文接力表示，防疫期間總統府的元旦升旗典禮，柯文哲獨自在貴賓區罰站、吹了40分鐘。之後， 陳佩琪似乎對此著了魔，連幻象2000 戰機執行任務時墜海，她都到總統府臉書下留言討公道。沈榮欽表示，他之後到陳佩琪臉書留言緩頰，指出「總統府不會為了要柯文哲多站七分鐘，刻意去印一張假的邀請卡」，未料卻引發陳佩琪憤怒回擊「邀請卡上有集合時間，如果她說錯，她會在臉書公開道歉」。沈榮欽說，這事情陳佩琪問柯文哲就可以知道答案，只是當時柯數次在記者面前打哈哈，不願正面回覆，因此看到陳佩琪斬釘截鐵地公然承諾道歉，都相信她說的話。未料，事後北市府公布邀請卡，證實這些日子以來陳佩琪都在胡鬧，沈榮欽表示，自己於是去留言要她履行承諾公開道歉，很多網友也提醒她勿食言而肥，不料她卻視而不見，幾次之後，見她人格如此，也就不再多說了。