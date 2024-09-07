郵局撥款搞烏龍、破萬國軍「領雙倍」薪水！中華郵政三點回應

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5日是許多公司行號的發薪日，卻發生一起薪轉撥款嚴重失誤，一名郵局行員在執行國軍中部地區財務處撥薪作業過程中，誤以為檔案已刪除，導致連2天重複送件，加上又是不同主管審核，因此有高達1萬0694筆薪轉戶收到「雙倍薪」，金額達3億8千多萬元。對於此事件，郵局今日三點回應。針對有關媒體報導「臺中郵局受國防部委辦撥薪重複入帳緊急追回」一案，中華郵政公司說明如下：一、本案為國防部中部地區單位委託郵局辦理官兵薪資發放，薪資發放過程中因郵局同仁作業疏失 ，以致重複誤發 。中華郵政公司薪資轉存作業訂有完整作業流程及內部控制制度，系統作業運作正常，本次發生重複發放情形非屬系統面問題，主因係郵局經辦人員處理薪資轉存檔案時未落實確認資料是否已上傳成功，誤認原上傳批次失敗，故又建檔同一批次發放資料，才造成本案重複發放情形。二、本案發生後，中華郵政公司即就溢發款項進行沖銷調整，除少部分帳戶已提領，致餘額不足，無法調整外，多數款項均已完成溢撥款項沖回，國防部亦積極協助通知餘額不足帳戶儘速回補 ，截至本日營業結束尚有 12 筆款項，金額新臺幣 41 萬餘元尚未回補。三、針對本次事件，中華郵政公司除將強化人員專業教育訓練及加強作業程序面複核機制外，並就資訊系統面研擬新增多項薪資轉存系統防呆機制，避免類此情形再次發生。根據統計，截至今日上午9時，重複撥薪帳戶僅剩13筆、45萬5962元還待處理，台中郵局表示，後續將持續聯繫儲戶回存，若沒有回存，將從下次薪轉扣除，不會有呆帳問題，該情況為郵局內部預付，對消費者無影響。對於此次事件，國防部表示，經查案係委託辦理官兵薪資發放，因郵局入帳作業程序問題，致生重複發放，受影響計1萬964戶。除部分官兵（11員）因已提領丶致餘額不足，餘均已由郵局完成溢撥款項沖回；國防部刻協助通知餘額不足人員儘速回補。國防部說明，為維護官兵權益，已要求中華郵政股份有限公司，釐清相關作業流程、檢討肇因，避免類案再生；後續將邀相關金融機構，研議國軍人員薪資入帳精進措施。