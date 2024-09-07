川賀首電視辯論在即　賀錦麗閉關修煉、川普老神在在自喻拳王泰森

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民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）即將在美國時間10日進行兩人之間的首場電視辯論，上場電視辯論直接造成拜登退選，這次辯論將對選情帶來什麼影響，備受矚目。辯論在即，川普與賀錦麗也展現出迥然不同的風格，賀錦麗選擇在匹茲堡閉關修煉，針對辯論進行特訓與戰略演練；川普則老神在在，持續參加各類選舉造勢活動，並用拳王泰森（Mike Tyson）的名言自喻，「每個人賽前都有一套計畫，直到他們臉上被打了一拳」。根據《美聯社》報導，賀錦麗於辯論前在匹茲堡潛心特訓，專注模擬如何在2分鐘內，針對各項議題提出清晰的答覆。賀錦麗還找來前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的長期智囊雷恩斯（Philippe Reines）扮演「川普替身」，替川普在辯論中可能發動的各種攻勢做準備。川普則是截然相反，持續參加各類選舉造勢活動，川普認為無需為辯論特別準備，因為不管事前準備地多充分，關鍵還是在於臨場發揮。川普也引述泰森的名言，「每個人賽前都有一套計畫，直到他們臉上被打了一拳」，強調自己並未找來所謂的「賀錦麗替身」進行練習，藉此暗諷賀錦麗。前瞻這次辯論會的表現，賀錦麗陣營認為川普照例會搬出一套套用謊言編織而成的劇本，但是無論講得再天花亂墜，觀眾也能看出賀錦麗是為國家人民而戰，而川普則僅僅是為了他個人自己而戰。川普陣營則認為賀錦麗將會在辯論過程中再度被證明她是一位反覆無常的人，包括在水力裂解（Hydraulic fracturing）等政策立場上始終搖擺不定。