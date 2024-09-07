明天外出要帶傘！低氣壓接近全台天氣不穩　午後會有局部短暫雨

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▲摩羯颱風轉為中颱，今天持續向西移動，再度登陸中國越南交界一帶。（圖／翻攝氣象署官網）

▲9月8日白天天氣預測，明天全台都會有下雨的機會。（圖／翻攝官網）

中央氣象署預報員表示，明天台灣受到氣壓帶影響天氣較不穩定，各地午後都會有局部短暫雨，也會有局部大雨的情況發生，中南部的雨勢會比較晚下，風向為由東北風轉為偏東風，所以北部、東半部非午後時段也會有下雨的機會，溫度方面跟今（7）日差不多，但會稍稍降溫，明天各地平均氣溫大約是在32~34度。第11號颱風摩羯，今天清晨減弱為中度颱風，將登陸越南；而第12號颱風麗琵已在上午8時減弱為熱帶性低氣壓，即將變性為溫帶氣旋。明（8）日低氣壓接近，北部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖有長浪發生的機率。摩羯颱風強度稍微減弱，但還是維持中颱上限。今天持續向西移動，再度登陸中國越南交界一帶，為這些地方帶來不小的影響。摩羯颱風雖然沒有直接影響台灣，但根據天氣風險公司李至晟表示，臺灣今天受到摩羯颱風東側偏南風帶來的水氣影響，今一早恆春半島跟高屏沿海有短暫陣雨發生，其他地方還維持著多雲到晴的天氣。此外，李至晟提醒九月還是臺灣的颱風季，在太平洋上還是有不少低壓消消長長，其中距離較近的低壓位於琉球東南方，會順著高壓邊緣通過琉球和東海，結構比較鬆散，預測成颱的機會不大，不過明天起外圍的東北風會開始影響臺灣，中南部午後雨勢較大，迎風面的北部、東北部沿海地區有短暫陣雨，到下週一至下週二低壓比較近，東北風更強，降雨會進一步從沿海擴展，北部、東北部各地都是多雲到陰短暫雨的天氣。不過近期北部的高溫也可望因此緩和。低壓預計會在下週三到週四登陸中國大陸後減弱，臺灣地區會短暫恢復為午後陣雨的天氣型態。不過遠洋還是會有低壓發展。比較長遠的預報有看到這些低壓發展後往琉球到東海接近的趨勢，為讓北部、東半部的降雨機率會增高。想知道中秋節的天氣狀況，因低壓強度跟臺灣的距離還有很大的變動，可能要到下週才能比較明朗。