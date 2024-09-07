怒控品牌「惡意拖欠尾款」！林襄硬起來開告　不忍了嗆：沒有誠信

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄增肥計畫成果顯著，粉絲替她加油，期盼回到2年前的身材。（圖／林襄臉書）

▲林襄怒轟品牌方沒有誠信。（圖／林襄IG）

啦啦隊女神林襄今年（2024）轉隊到味全龍當「小龍女」，不僅專注在應援上，也進軍演藝圈，蠟燭多頭燒，也不忘在社群平台和粉絲分享日常，今（7）日她罕見動怒，在IG限時動態直言最近常遇到怪事，更怒控品牌惡意拖欠尾款，她硬起來開告，狠嗆對方：「沒有誠信。」林襄發文表示，最近有很多網友通知她，有在網路上看到她的豐胸廣告，對方後製她之前的影片，號稱只要幾天，產品就能見效，有人不只購買了產品，甚至還訂購療程，因此被騙了好幾萬，她再三強調：「我目前沒有接任何豐胸的廣告！」她透露有相關的代言，她都會在自己的社群、粉絲專頁發布，希望大家有看到類似的廣告能夠幫忙檢舉下架。林襄也提到，先前有幫忙品牌宣傳代言，儘管活動早就已經結束了，卻被惡意拖欠尾款，導致他們至今還沒拿到錢，「雖然公司走法律程序，但聽說很多廠商跟藝人都被欠款，這品牌在百貨商場都還有櫃位在營運、辦活動，這種沒有誠信的廠商真的很令人生氣、無奈。」因此也呼籲藝人朋友合作品牌一定要慎選。林襄最後也補充，抖音帳號也不是她本人，她只有使用TikTok，「我們也請官方同步處理了。」事實上，林襄先前因為壓力太大，導致體重直線往下掉，一度瘦到38公斤，讓粉絲十分擔心，近來她長肉不少，卻還是被酸民批評：「不喜歡了！還是之前乾乾的比較對我味。」對此，林襄也淡定回應：「笑出來。」