IVE張員瑛得罪化妝師？神顏「油光滿面」超腫　粉絲驚呼認不出

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▲一整條從左臉橫跨到右臉的打亮配上水光口紅，使張員瑛的整張臉看起來又油又腫，氣得粉絲炎上化妝師。（圖／微博）

▲其實，張員瑛是為了回饋日本粉絲，才特意在臉上用白色化妝品畫出漫畫人物害羞時的造型，沒想到在相機的銳化下，看起來變成了油亮的水光肌。（圖／IVE_twt X）

▲出道7年的張員瑛，數年來維持良好的形象，不斷精進實力，是不少人眼中的「王道偶像」。（圖／for_everyoung10 IG）

韓國新生代女團IVE的人氣成員張員瑛，憑藉逆天的完美身材、精緻甜美的長相與超敬業的職業素養，成為同世代女團中的代表人物，深受年輕粉絲的喜愛。不過，近日張員瑛前往日本開唱時的妝造卻意外翻車，臉頰、嘴巴的「油亮」妝面讓她的臉看起來又腫又大，直接讓粉絲傻眼，憤怒抗議造型師又在荼毒張員瑛。在IG上擁有1300萬粉絲的張員瑛，日前跟隨IVE一起前往日本開唱，有「人間芭比」之稱的她換上粉色碎花蓬蓬裙，頭髮編成麻花辮，帶著蕾絲蝴蝶結髮箍，看起來更像洋娃娃，甜酷模樣也迷暈粉絲。不過，她的妝面卻引起很大的爭議，有粉絲在演唱會結束後，PO出張員瑛被投影在大螢幕上的臉，只見她精緻的五官上鋪滿「致死量」的提亮，一整條從左臉橫跨到右臉的打亮配上水光口紅，使張員瑛的整張臉看起來又油又腫，差點連粉絲都認不出。其實，張員瑛的「油亮」造型並非是韓國時下流行的水光肌，而是為了回饋日本粉絲，特意在臉上用白色化妝品畫出漫畫人物害羞時的「三條線」造型，只是在銳化後的相機下，造型與妝面融在一起，才看起來又油又亮。不過照片曝光後，看著迷人美麗的偶像，用心準備的小巧思被化成這樣，IVE的造型師也再次被炎上。年僅20歲張員瑛卻擁有長達7年的偶像經歷，早年被星探挖掘後，13歲就參加Mnet選秀節目《PRODUCE 48》，在14歲生日當天以第一名的成績出道，成為限定女團IZ*ONE的中心成員。在IZ*ONE合約期滿後，張員瑛也回到原本的經紀公司Starship與其他女孩一起組成IVE出道，成為IVE的成員後，她的人氣也更上一層樓，不僅拿下奢侈品推廣大使，手上也握著不少代言、主持，且相當敬業的她數年來維持良好的形象與不斷精進實力，是不少人眼中的「王道偶像」。