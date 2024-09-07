不用飛歐洲 Mas Tapas品嘗最道地西班牙美味

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▲ Mas Tapas董事長王奕暢談將西班牙飲食文化引進台灣理念。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.7)

▲拿起小鐵串直火烘烤伊比利肉腸，肉汁香氣和滋滋作響的燒烤聲，瞬間勾起食慾，烤後麵包夾肉腸就是西班牙經典「火烤麵包」開胃前菜。 （圖／業者提供）

▲走進Mas Tapas餐廳，彷彿一秒置身歐洲的悠閒氛圍，簡潔但充滿質感的空間讓人瞬間放鬆心情。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.7)

▲以地中海飲食為主軸的西班牙料理，海鮮絕對是「主角」，主廚每天親自挑選最新鮮食材，（圖／業者提供）

台中有美食天堂美譽，很多新穎好吃美食都由台中濫觴。但台中似乎少了道地西班牙料理餐廳，9月新開幕的Mas Tapas餐廳，董事長王奕就是基於「台中美食，西班牙料理不能缺席」心情開的，不但餐廳氛圍讓人有秒到歐洲的悠閒，舉凡火烤麵包、海鮮燉飯等道地西班牙料理，不用飛歐洲，在 Mas Tapas餐廳就能體驗好吃又健康的西班牙飲食文化。經營機械業的王奕，談到之所以跨足美食界，特別提到與母親對西班牙情有獨鍾有關。王奕說，母親偏愛美食，可以說嘗遍各國佳餚，唯獨被西班牙料理征服。起初他很難想像，直到陪母親到巴塞隆納旅遊，點了一份看似普通的西班牙Tapas，入口真有「驚為天人」感覺，決心要把西班牙美食引進台灣。王奕說，創立Mas Tapas餐廳，不只是要讓大家大飽口福，品嚐道地西班牙美食，更重要的是，要讓大家體驗好吃又健康的飲食文化底蘊。 因為根據國際醫學期刊研究指出，2040年西班牙人平均壽命將延長到85.8歲，超越日本，成為世界最長壽的國家，其中地中海飲食絕對功不可沒，想要享受健康與美味兼顧的正統西班牙料理，到Mas Tapas餐廳就對了。走進位於中美街的Mas Tapas餐廳，彷彿一秒置身歐洲的悠閒氛圍，簡潔但充滿質感的空間讓人瞬間放鬆心情，這樣的氣氛最適合來杯小酒，搭配西班牙人最愛的「火烤麵包」，拿起小鐵串親手直火烘烤伊比利肉腸，肉汁香氣和滋滋作響的燒烤聲，瞬間勾起食慾。王奕說，西班牙人下班後就會跟朋友到餐館一邊聊天，一邊小酌，放鬆身心的同時，搭配親手火烤麵包，好吃又好玩，這是西班牙飲食文化當中非常重要的一環，希望台灣民眾也能親身體會。 其次， 以地中海飲食為主軸的西班牙料理，海鮮絕對是「主角」，以西班牙海鮮湯飯為例，每一盤都有一整隻龍蝦，看似簡單的料理，一口吃下去，絕對驚艷你的味蕾。至於一般人對於海鮮燉飯的印象，可能都是口感比較乾，米心比較硬，有些人無法接受，但據王奕表示，道地的西班牙海鮮湯飯，口感濕潤層次豐富，蝦醬和海鮮的香氣與米粒完美融合，每一口都讓饕客感受到「滿口鮮甜海味」的極致饗宴。為了完美呈現西班牙正統料理的美味，Mas Tapas特別延攬擁有十餘年法餐資歷的主廚，並前往西班牙實地取經。如今坐鎮Mas Tapas，每天都親自挑選最新鮮的食材，尤其是海鮮的鮮度絕對不能打折扣，再嚴選價格昂貴但富含單元不飽和脂肪酸的伊比利豬，完美呈現西班牙料理精髓。Mas Tapas餐廳歡慶開幕與中秋月優惠，9月30日前，週一到週五3人同行，點餐西班牙🇪🇸最經典的龍蝦湯飯，可享5折優惠，每桌限點一份，需打卡拍照 tag。