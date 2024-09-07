林逸欣突爆眼前模糊！1壞習慣傷到眼角膜　痛哭：我會不會失明

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▲林逸欣近來特別到偏鄉關懷孩童視力。（圖／台灣防盲基金會提供）

「音樂精靈」林逸欣（Shara）才出演音樂劇《腦內失控的iTunes》叫好叫座，她馬不停蹄做公益，響應臺灣防盲基金會的「偏鄉學童護眼計畫」，日前特地南下，前往屏東牡丹鄉高士國小，擔任護眼大使。本身就擁有一雙水靈大眼的林逸欣，成長過程也曾出現眼疾，而被父親送往醫院急診。當時她眼球紅腫，完全看不清楚週遭事物，連眼前的父母親，「都只剩一個大概的輪廓。」讓她一度嚇到花容失色，「我會不會快失明了？」所幸醫師診斷可能是她連續數日戴著隱形眼鏡忘了拔，而導致細菌感染、眼角膜受傷，經過細心醫療後，很快恢復正常，也讓她深深鬆了一口氣。林逸欣為了到偏鄉服務孩童，特別前一天就南下，並在屏東市過了一夜，隔日一早再驅車前往位於牡丹鄉的高士國小。當林逸欣一出現在校園，所有小朋友都大喊「姐姐好」，讓林逸欣開心又疼惜每個孩子，跟小朋友們打成一片，非常溫馨。林逸欣表示孩童視力問題真的需要被重視，「一般認為，偏鄉有著好山好水，小朋友眼睛不會發生問題，但事實上並不是這樣，舊觀念應該被打破。」並表示「不只大人，現在兒童也普遍過度使用3C產品，不僅僅使孩子注意力無法集中，視力更面臨嚴重威脅。」此外，偏鄉醫療資源相對不易取得，更使得視力問題難以有效控制，「與資源豐富的都市相比，偏鄉地區定期眼科回診治療困難重重，導致許多眼疾未能及時診斷和治癒。」其次，家中照顧者缺乏正確的衛教知識，無法有效控制孩子使用3C時間，正確的用眼資訊無法普及，加上隔代教養和父母外地就業等因素，使得孩子的視力問題容易被忽視。除了「音樂精靈」林逸欣的拋磚引玉，臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師也分享了與學校合作的經驗，「當都市學校發現孩子有眼睛上的問題，家長會積極帶去檢查，但到了偏鄉，因為家長外出工作與交通不便等因素，複診難以落實，所以我們帶著醫生、驗光師與儀器進到部落裡，定期追蹤與複診，並邀請學校護理師配合點藥與記錄，把這個網絡建置起來。」此外，林逸欣與林俊逸主演的音樂劇《腦內失控的iTunes》大受歡迎，她馬不停蹄，行程滿檔，將於9月11日參加周遊（阿姑）已連辦16年的台灣影人協會「台灣經典電視電影演唱會--聽咱的歌、看咱的影」，林逸欣將攜手阿Ken、陳志強等演出歌中劇。她一年一度的生日音樂會也即將到來，今年更將升級成大型演唱會，並有新作品的籌備計畫，敬請粉絲拭目以待。