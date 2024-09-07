陳妍希不甩婚變傳聞！接拍新戲與小狼狗放閃　深情激吻畫面全曝光

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▲陳妍希為新戲與周柯宇在片場激吻。（圖／微博）

▲陳妍希近期還跑到杭州看劉德華的演唱會，不僅全程大聲跟唱，還不斷向偶像告白。（圖／微博）

▲陳曉也同樣不甩婚變傳聞，努力拍攝新劇。（圖／微博）

因主演電影《那些年，我們一起追的女孩》而爆紅的41歲台灣女星陳妍希，今年與大陸男星陳曉傳出婚變疑雲，至今已經過去2個多月，但雙方都未對此正面回覆，不過據傳陳曉離婚心意已決，雙方目前關係降到冰點，兩人溝通全靠經紀人聯繫。不過陳妍希在沒了愛情以後，似乎將重心全放在事業上，還和22歲小狼狗周柯宇出演《狙擊蝴蝶》，還在片場與對方激吻。事實上，陳妍希在與陳曉結婚後，將生活重心都放在家庭上，忙著帶孩子，演藝工作也逐漸減少，還曾在節目上表示會為了老公放棄一切，讓網友動容，如今爆出婚變傳聞，兩人對此都不願多談，但陳妍希疑似已經轉移重心到工作上，開始接拍新戲，與小她19歲的周柯宇一同主演《狙擊蝴蝶》。該劇兩人瘋狂撒糖，陳妍希在劇中不僅與周柯宇共喝一杯飲料，更與對方挽手散步，甚至在劇裡還有不少激吻環節，讓網友紛紛敲碗希望能趕快播出，另外在陳妍希也開始登上綜藝節目，在實境秀《10天之後回到現實》裡全力闖關賺錢。近日陳妍希更趁著拍戲空檔到杭州朝聖劉德華演唱會，後續還在微博上分享影片，只見她不僅全程大聲嗨唱還瘋狂告白：「好帥！好可愛」、「我愛你！」還和劉德華隔空合照，並在微博上寫下：「等了好久終於等到今天，如果你是我的傳說，讓他天長地久。」而陳曉則同樣全心投入演藝事業，出演清裝劇《大生意人》，還被直擊母親前往探班，陳曉也有露出笑容，兩人心情似乎完全不受外界傳聞影響。