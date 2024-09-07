「這次笑林依晨的令人不齒」 　媒體人揭力挺原因：水準真的很差

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▲謝曜州公開力挺林依晨。（圖／TVBS提供）

▲林依晨正面回應「成都人」爭議，高情商贏得輿論普遍好評。（圖／記者林調遜攝）

林依晨日前上大陸節目，附和來自成都的來賓，舉手表示「我是成都人」，解釋爺爺也是成都人，此發言遭部分輿論批判，林依晨昨（6）日受訪以「沒有這些地方就沒有現在的我」高EQ回應，怎料，仍遭到網友不斷攻擊，對此，媒體人謝曜州看不下去，直言：「這次笑林依晨的令人不齒！」謝曜州昨天在臉書發文談林依晨事件，寫下：「朋友圈裡面在政治上可以有非常兩極的見解，但是這一次去笑林依晨的，真是令人不齒！」有網友表示，林依晨的回應很得體，不解曾幾何時在台灣表明自己的祖籍變成禁忌，謝曜州回覆：「人家認祖歸宗，居然去罵人家，這些人水準真的是很差！」還有網友幫林依晨抱不平，「如果今天林依晨說『我祖上成都』，或許更合宜。但無論如何，『我是成都人』的刺耳程度已經遠比『我是中國人』低很多了，竟然還能刺激狂暴青鳥猛啄，真的是夠了！」林依晨昨天出席公開活動，媒體提問「成都人」風波，即使遭受公關阻攔，林依晨還是大方、正面回應：「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」