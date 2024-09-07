豪雨特報／雨區擴大！基隆、新北等「18縣市」迎暴雨　持續到入夜

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▲中央氣象署晚間指出，新北市有局部大雨或豪雨，台北、桃園、苗栗至嘉義、南投、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

（更新時間20:15）今（7）日對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署晚間指出，新北市有局部大雨或豪雨，台北、桃園、苗栗至嘉義、南投、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。基隆北海岸、新北市台北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區中央氣象署預報中心課長林秉煜指出，今明兩日轉為偏南風，台灣東半部、恆春半島、南台灣「全天不定時」有雨勢，尤其午後加大，中部以北清晨至上午有些許降雨，午後雷陣雨明顯，週日（9/8）開始低壓帶影響，北部、東半部降雨機率高，中部以南留意午後雷陣雨。