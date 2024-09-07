113年全國漁民節頒獎 表揚12名模範漁民

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▲來自彰化區漁會的楊宜樺女士-臺灣唯一有機水產業者。（圖／主辦單位提供）

▲來自馬祖的陳佳瑜女士，是馬祖南竿唯一且最年輕的船長。（圖／主辦單位提供）

113年全國漁民節於6日在基隆表演藝術中心，以「鱻魚滿載 潮嚮基隆」為主題，舉行盛大頒獎典禮，表揚12位模範漁民。今年獲獎的模範漁民，來自全國各地區漁會、漁業相關公會及協會所推薦，有來自彰化區漁會的楊宜樺，是台灣唯一有機水產業者，多次前往日本、美國參展，讓世界看到台灣的養殖實力與品質。另來自馬祖的陳佳瑜，歷經四年漁撈經驗，成為馬祖南竿唯一，也是最年輕的女船長。慶祝漁民節，表揚模範漁民，藉此感謝所有為漁業發展付出辛勤努力的漁民及相關從業人員，期望樹立漁業表率，帶動產業進步、強化競爭力。現場更邀請眾多外籍漁工朋友，一起參與這個漁業界重要時刻。除了頒獎典禮，現場還舉辦豐富且多樣性的系列活動，包括祝大漁旗比賽作品展、漁會家政成果展、燈火漁船手作DIY、說故事活動「燈光下的小卷舞曲」、綠色照顧成果展、漁業數位典藏紀錄片放映及漁民產業論壇，另設有多個宣傳攤位及基隆海洋風指甲彩繪，讓民眾可以將海洋元素帶回家，體驗基隆的創意文化魅力。晚間9時在虎仔山基隆地標，舉辦璀璨煙火秀，展現基隆繁榮與海洋特色，也感謝漁民終年辛勞付出，分享全國模及優秀漁民成就與榮耀。