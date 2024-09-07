建啤變為大學用地！監察院糾正北市府、內政部　北科大：公有公用

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擁有百年歷史的建國啤酒廠，原本打算轉型「啤酒文化園區」，不過後來變更成為台北科技大學用地，遭到監察院糾正，認為台北市政府未予公告都市計畫變更案、立場反覆，且對「新變更案」置身事外，也未善盡職責，再者內政部對於《都市計畫法》未訂定明確標準，以致各級政府長期濫用「個案變更」，影響都市發展。北科大今（7）日回應，未來除了全力配合啤酒產線活化，發揮大學社會責任，也在公有公用、奉公守法的原則之下，攜手各界共創建國啤酒廠。監察院監察委員范巽綠、施錦芳、蕭自佑調查報告指出，台灣菸酒公司原本擬將建國啤酒廠轉型成為「啤酒文化園區」並且進行都市計畫使用分區變更，該都更案2017年、2018經由北市府、內政部審議通過，但因台北市政府、台灣菸酒公司未能達成共識，無法簽訂協議書，以致「原變更案」未能公告實施。監察院監察委員指出，行政院為了解決台北北科技大學校地不足問題，經過台北市政府同意，台灣菸酒公司撤回「原變更案」，改由內政部依照《都市計畫法》第27條第1項第4款及暨第2項規定，透過教育部認定北科大校地擴大屬於「重大設施」為由，辦理「新都市計畫案」。針對建國啤酒廠都更停滯一案，北科大表示，有關配合台北啤酒工場保存活化使用，變更台北市中山區都市計畫工業區作為大學用地、道路用地主要計畫一案，屬於教育公眾利益，符合公地公用的精神，也為復甦都市機能，增進公共利益，是由相關部會單位，共同商議最佳解決方案。北科大表示，之後將會全力配合台灣菸酒公司，以最見長的產學合作方式進行生產設備的活化與運用，借重台灣菸酒公司資深前輩經年累月的場域智慧與歷史經驗，合作文資團體、鄰里與產官學現地啤酒產線活化，另由大學城帶動社區發展，提升建國啤酒廠周邊土地利用價值，最能發揮地方需求的公益性與大學共榮的利他精神。北科大指出，學校沒有營收壓力，必當秉持公有公用原則，妥善保存古蹟與歷史建物，也讓更多年輕學子進入場域學習，發揚建國啤酒廠文資保存與活用價值，亦將秉持生態校園、都會型開放大學的空間概念，打造結合教育、文化、公共服務的多元機能場域，更與鄰里居民共享綠意社區，持續爭取社會認同，正視並且支持高等技職教育的永續發展。