《原子少年2》鮮肉快閃東區！寵粉送100杯珍奶　不到30分鐘發光

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▲少年們首播後第一次近距離和大家見面，現場聚集許多粉絲。（圖／踢帕娛樂）

▲粉絲們依序上前領取珍奶，少年們寵粉互動不斷。（圖／踢帕娛樂）

《原子少年2》8月24日強勢開播，同日在官方YouTube頻道由選手主持的「少年陪你看」更是突破8千人同時在線。為了感謝粉絲一起看直播的情義相挺，少年們在9月6日由官方帳號驚喜宣布，9月7日將由天狼星的洪暐、風行者的花花、克卜勒的東翰，代表現身東區飲料店免費發放珍奶100杯，兌現當時的直播承諾，不到10分鐘就被搶光，足見他們的高人氣。快閃活動消息一出，即引發社群熱烈討論，粉絲驚喜直呼，「幸福來得太突然」、「看到消息直接手抖」、「天啊，當時看直播還以為是開玩笑，沒想到真的有珍奶」，對於快閃活動的消息感到非常期待，更有粉絲在前一天的晚上7點半就在發放地點列隊等候，想第一時間領到少年們親手遞上的珍珠奶茶。活動當天不到10點，現場就已經人山人海，珍奶兌換資格券也於10分鐘內全數發放完畢，少年們登場後看見現場粉絲尖叫連連，表示相當感謝，帶來一小段才藝表演，回饋等候許久的粉絲。東翰自帶BGM，現場表演一段他在第一集時最經典的〈上癮〉舞蹈表演；擅長空翻特技的花花也首度在粉絲面前，超近距離展現後空翻；用饒舌圈粉無數的洪暐則是現場來了一段SOLO，還號召台下粉絲一起喊應援，快閃活動由少年們的才藝表演拉開序幕，氣氛相當熱絡。珍奶開始放不到半小時，飲料全數發放一空，對於本次的活動，三人皆感到非常開心，認為前一天才發布快閃公告，現場還是聚集了這麼多粉絲一起前來支持，真的很感動，花花表示，這次是第一次在離粉絲不到1公尺的地方表現後空翻特技，雖然有點小害羞，但現場粉絲非常捧場，讓他很開心。洪暐則表示第一次號召大家一起喊應援，雖然粉絲對喊應援還不太熟練，但當下感受到的氛圍以及粉絲帶給自己的能量非常棒，也再次感謝了特地前來的粉絲。