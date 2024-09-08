CP值比花園、大東高！台南神級夜市復活：地瓜球20元、食物水準強

比花園、大東夜市CP值高！每次說到要去台南觀光要逛什麼夜市，不少人肯定都只有印象大東、花園不然就是武聖，不過其實如果你屬於吃貨性質的遊客，那麼你絕對不能錯過只有在地人才知道的「中洲寮夜市」，才剛重新開幕不久，人潮不僅不擠，美食水準也是相當高，搭配附近的景點安排半日遊完全沒問題！《NOWnews》記者也是在地人，在8月底返鄉時朝聖新址，真的必須要推薦給大家！
在地人才知道的「中洲寮夜市」！乘載無數學生回憶
中洲寮夜市的歷史至少超過30年以上，位於台南市安南區，是記者從小到逛到大的一個「在地夜市」，基本上不會有觀光客，去逛的人大部分都是在地人，由於夜市臨近該區域「和順國小」、「和順國中」的學區，因此每到週末禮拜六營業時，在夜市裡面遇到同學根本是家常便飯的事情，陪伴許多人從國小一路逛到國中的回憶。
原本的中洲寮夜市原址位於長和路上，現在已經搬到安昌街，其實兩者距離不遠，騎機車至多2分鐘的路程，同時也是和順國中後門的位置。原本是預計在今年3月底就要從舊址移走，後來一路營業到今年7月底正式搬家，在上個月10號重新開幕，至今還不到一個月呢！
中洲寮夜市食物水準高、經濟又實惠！吃貨必逛必吃美食推薦
而《NOWnews》記者在8月接到國中同學消息時，正巧8月底要返鄉，立刻去朝聖回味童年，新遷址的中州寮夜市變成方形的規劃，路線大條好走，超過8成的攤位全部都是賣吃的，服飾類、遊戲區、用品類僅在最靠左的那一條才有販售，其他全部都是賣吃的，種類不太重複且多數物美價廉，真的是吃貨必逛的夜市。
如果要推薦中州寮夜市的美食，以記者逛了超過15年的經驗，必吃美食包括921地瓜球、滿滿豬排牛排、坤蚵仔煎、阿富師滷味、杯蓋帶著走飲品、發財車紅豆餅、全能炭烤雞排等，東西都是超便宜，921地瓜球一包20元，坤蚵仔煎一份60元、杯蓋帶著走飲品紅茶牛奶3杯100元，甚至紅豆餅3顆20元，便宜享受美食，真的是少數夜市會出現的狀況。其他像是小上海、何佳佳蔥油餅沒吃過的人也可以嚐鮮！
中洲寮夜市怎麼安排旅遊行程？台南人教你玩
由於「中洲寮夜市」所在位置並不是特別靠近市區，但也不用擔心，因為附近也有值得一去的「台灣歷史博物館」，就可以逛上一個下午，接著在逛完歷史博物館之後就能直接殺去中洲寮夜市，兩者只相距2.3公里，騎車、開車都只要4分鐘的路程。且未來在歷史博物館旁邊的「亞太國際棒球村」也在拼今年底正式啟用，到時候球迷湧入附近看球時，也能帶動中洲寮夜市人潮！
不過要特別提醒，中洲寮夜市騎乘摩托車非常好停車，附近停車空位蠻多，但是如果開車的話較難停車，小心不要停在紅線，警察會到場驅趕並且可能吃上罰單哦！下回如果大家要到台南遊玩的話，逛膩花園、大東、武聖等觀光夜市的話，不妨也來體驗看看「在地夜市」的魅力吧！
🟡台南市安南區「中州寮夜市」
📍地址：台南市安南區安昌街174巷79弄路口
📍營業時間：每週二、六18：00-23：00
📍交通模式：自行開車、騎車較方便，公車可搭18號塭南里
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中洲寮夜市的歷史至少超過30年以上，位於台南市安南區，是記者從小到逛到大的一個「在地夜市」，基本上不會有觀光客，去逛的人大部分都是在地人，由於夜市臨近該區域「和順國小」、「和順國中」的學區，因此每到週末禮拜六營業時，在夜市裡面遇到同學根本是家常便飯的事情，陪伴許多人從國小一路逛到國中的回憶。
原本的中洲寮夜市原址位於長和路上，現在已經搬到安昌街，其實兩者距離不遠，騎機車至多2分鐘的路程，同時也是和順國中後門的位置。原本是預計在今年3月底就要從舊址移走，後來一路營業到今年7月底正式搬家，在上個月10號重新開幕，至今還不到一個月呢！
中洲寮夜市食物水準高、經濟又實惠！吃貨必逛必吃美食推薦
而《NOWnews》記者在8月接到國中同學消息時，正巧8月底要返鄉，立刻去朝聖回味童年，新遷址的中州寮夜市變成方形的規劃，路線大條好走，超過8成的攤位全部都是賣吃的，服飾類、遊戲區、用品類僅在最靠左的那一條才有販售，其他全部都是賣吃的，種類不太重複且多數物美價廉，真的是吃貨必逛的夜市。
如果要推薦中州寮夜市的美食，以記者逛了超過15年的經驗，必吃美食包括921地瓜球、滿滿豬排牛排、坤蚵仔煎、阿富師滷味、杯蓋帶著走飲品、發財車紅豆餅、全能炭烤雞排等，東西都是超便宜，921地瓜球一包20元，坤蚵仔煎一份60元、杯蓋帶著走飲品紅茶牛奶3杯100元，甚至紅豆餅3顆20元，便宜享受美食，真的是少數夜市會出現的狀況。其他像是小上海、何佳佳蔥油餅沒吃過的人也可以嚐鮮！
中洲寮夜市怎麼安排旅遊行程？台南人教你玩
由於「中洲寮夜市」所在位置並不是特別靠近市區，但也不用擔心，因為附近也有值得一去的「台灣歷史博物館」，就可以逛上一個下午，接著在逛完歷史博物館之後就能直接殺去中洲寮夜市，兩者只相距2.3公里，騎車、開車都只要4分鐘的路程。且未來在歷史博物館旁邊的「亞太國際棒球村」也在拼今年底正式啟用，到時候球迷湧入附近看球時，也能帶動中洲寮夜市人潮！
不過要特別提醒，中洲寮夜市騎乘摩托車非常好停車，附近停車空位蠻多，但是如果開車的話較難停車，小心不要停在紅線，警察會到場驅趕並且可能吃上罰單哦！下回如果大家要到台南遊玩的話，逛膩花園、大東、武聖等觀光夜市的話，不妨也來體驗看看「在地夜市」的魅力吧！
🟡台南市安南區「中州寮夜市」
📍地址：台南市安南區安昌街174巷79弄路口
📍營業時間：每週二、六18：00-23：00
📍交通模式：自行開車、騎車較方便，公車可搭18號塭南里