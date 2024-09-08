CP值比花園、大東高！台南神級夜市復活：地瓜球20元、食物水準強

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▲台南中洲寮夜市八月底剛搬新家！至今重新營業還不到一個月。（圖/記者張嘉哲攝）

▲中洲寮夜市都是賣吃的居多！服飾、日用品以及遊戲區僅在夜市最左邊一條路，其他都是美食！相當適合吃貨來逛的夜市。（圖/記者張嘉哲攝）

▲中洲寮夜市的921地瓜球一包只要20元，蚵仔煎也只要60元，在地人都認證的便宜！（圖/Google評論）

▲台南在地人才知道的「中洲寮夜市」，附近其實也有台南景點「台灣歷史博物館」可以當作半日遊一起玩。（圖/記者張嘉哲攝）

比花園、大東夜市CP值高！每次說到要去台南觀光要逛什麼夜市，不少人肯定都只有印象大東、花園不然就是武聖，不過其實如果你屬於吃貨性質的遊客，那麼你絕對不能錯過只有在地人才知道的「中洲寮夜市」，才剛重新開幕不久，人潮不僅不擠，美食水準也是相當高，搭配附近的景點安排半日遊完全沒問題！《NOWnews》記者也是在地人，在8月底返鄉時朝聖新址，真的必須要推薦給大家！，由於夜市臨近該區域「和順國小」、「和順國中」的學區，，同時也是和順國中後門的位置。原本是預計在今年3月底就要從舊址移走，後來一路營業到今年7月底正式搬家，而《NOWnews》記者在8月接到國中同學消息時，正巧8月底要返鄉，立刻去朝聖回味童年，新，其他全部都是賣吃的，如果要推薦中州寮夜市的美食，以記者逛了超過15年的經驗，，便宜享受美食，真的是少數夜市會出現的狀況。其他像是小上海、何佳佳蔥油餅沒吃過的人也可以嚐鮮！由於「中洲寮夜市」所在位置並不是特別靠近市區，但也不用擔心，且未來在歷史博物館旁邊的「亞太國際棒球村」也在拼今年底正式啟用，到時候球迷湧入附近看球時，也能帶動中洲寮夜市人潮！不過要特別提醒，下回如果大家要到台南遊玩的話，逛膩花園、大東、武聖等觀光夜市的話，不妨也來體驗看看「在地夜市」的魅力吧！📍地址：台南市安南區安昌街174巷79弄路口📍營業時間：每週二、六18：00-23：00📍交通模式：自行開車、騎車較方便，公車可搭18號塭南里