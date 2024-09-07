自由車／統一Uni Girl陪你一起騎車　台南市府推出16條多元路線

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▲UniGirls一七也來參加活動。（圖／騎福極西點提供）

「騎福極西點」自行車活動今(7)日在台南市北門區南鯤鯓代天府正式登場，上午六點不到，來自各地近千位民眾已陸續報到，現場由長官貴賓及人氣美女到場為活動增添不少熱鬧的氣氛，交通部觀光署方主任秘書正光表示，近年各國家風景區陸續推動綠色旅遊，「騎福極西點」活動推出3條不同的路線，90公里(騎福組)一日拜訪2處濱海重要信仰中心，南鯤鯓代天府及正統鹿耳門聖母廟，並前往台灣本島極西點國聖港燈塔朝聖；50公里(騎跡組)路線，，讓親子民眾輕鬆出遊，探索好美秘境。另外，主辦單位還在沿途安排了「自主認證」以及「集章」活動，民眾前往指定的景點拍照、打卡、集章，除了可以參加線上的抽獎活動，在回到終點後，就可以兑換價值100元的市集抵用券，於現場觀光圈鹹良好物市集消費使用，活動的最後更有抽獎活動，獎項不但有環法自行車賽的車衣、更有機會抽中今年11月30日首度在台灣舉行的「環法業餘挑戰賽」參賽名額，直接保送參加最高檔次的自行車挑戰活動。