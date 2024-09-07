達麗「何安段新案」開工動土 台灣大道雙捷運綠建築

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▲達麗建設「何安段新案」，6日由董事長謝志長主持開工動土。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.7)

▲達麗董事長謝志長表示，何安段新案擁有地段上的絕對優勢，稱得上是台灣大道上最後壓軸地王。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.7)

▲達麗「何安段新案」是 台灣大道雙捷運綠建築，將塑造成一座城市中的森林。（圖／達麗提供）

達麗建設位於台中市西屯區台灣大道二段、何厝街口的「何安段新案」，6日由董事長謝志長主持開工動土。這個宣稱台灣大道上最後壓軸地王的基地，全案規劃興建地上21樓，地下4層總戶數182戶的宜居建築，總銷45億元，預計今年第四季正式公開，業界推估，每坪單價8字頭起跳，2028年完工。達麗建設今年推案金額逾240元，包括總銷66億元的北投區「河蘊」、90億元的台南高鐵特區「世界仁」，45億元的台中西屯區「何安段」，以及第四季將推案的高雄橋頭「世界學」，總銷40億元。達麗建設精準佈局位於台灣大道二段精華角地上的新案，規劃興建地上21樓地下4層總戶數182戶，2-3房的宜居建築，總銷約45億，預估於113年第四季正式公開。此案的宜居建築將規劃塑造成一座城市中的森林，近20米退縮花園給繁華的城市森呼吸的空間，也創造絕佳視野，因其地段的獨特性，位於台中捷運綠線與藍線十字軸線旁，未來將是台中市難得的雙捷運綠建築。達麗謝志長董事長在動土典禮上致詞表示，台中市近年來受惠於各項重大建設，以及大型投資案不斷湧入，在蛋白區房價逐漸趨近市區水平的情況下，不少自住客開始傾向選擇機能成熟、房價穩定的舊市區，而台中市的文心路、台灣大道為全市最主要的道路十字軸線，達麗「何安段」新案建築基地就在此十字軸線旁，擁有地段上的絕對優勢，稱得上是台灣大道最後壓軸地王。尤其，沿著台灣大道規劃的捷運藍線，已於今年1月29日經行政院核定，預計10年後完工，未來文心路捷運綠線、台灣大道捷運藍線交匯的雙捷運市政府站，有著獨一無二價值。此案除了鄰近七期新光三越、大遠百百貨商圈，正對五期能享有完善的生活機能，還被重大建設臨立的水湳智慧城、知識之海科博館圍繞，是位於市中心最核心的地段，也鎖定中台灣科技新貴崇尚精緻生活的品味，地段前景、產品獨到優勢，是通膨時代的置產首選。向來以獵地精準、鎖定精華區域開發的達麗建設，今年7月以5.71億餘元購入台中市北屯區十四期洲際段約582.86 坪土地，拆算每坪土地單價達98萬元。此外達麗台中預售建案有還有烏日區「新高鐵」，此案緊鄰全台最大百貨商場「D-ONE第一大天地」，銷售已近八成，每坪成交單價已站上5字頭。謝志長表董事長表示，達麗建設進入台中已超過十年，這十年來以世界經驗的品質回應台中這座國際化都市，除了精鑄台灣大道新地標，未來達麗購地腳步也不停歇，將跟著國家級重大建設做佈局，持續鎖定交通地段、產業便捷核心地區，讓國際美學建築可以照亮台中市。