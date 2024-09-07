U18亞青／陳世展4局飆5K！中華隊9：0擊敗菲律賓　有望晉冠軍戰

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U18亞洲青棒錦標賽超級循環賽，中華隊今（7）日晚上6點30分在天母棒球場迎戰菲律賓，由此役先發投手陳世展表現出色，主投4局僅被擊出2支零星安打無失分，投出5次三振，完全封鎖菲律賓打線，且未讓對手攻上得點圈。隨後，張宥謙後援3局壓制對手，兩人聯手守住勝利。本場比賽中華隊僅動用2名投手，主要考量是為了保留更多投手應對明日的決賽，提升調度靈活性。在進攻方面，中華隊首局下攻佔得點圈，但曾偉喆遭到三振留下殘壘。2局下中華隊攻勢再起，張育豪保送上壘，蔡琞傑短打造成對方三壘手傳球失誤，中華隊先馳得點，隨後張趙紘遭觸身球，曾聖安掃二壘安打帶有1分打點，劉承佑安打送回2分後，趁傳回本壘得分，中華隊攻下5分大局。3局下曾偉喆扛出二壘安打，靠隊友推進站上三壘，張趙紘內野滾地球遭刺殺，護送曾偉喆回到本壘，中華隊取得6：0領先。4下中華隊繼續強攻，全紹凱擊出二壘安打，柯敬賢安打進帳1分，下一棒曾偉喆敲長打再下一城，接著張趙紘安打貢獻1分打點，中華隊取得9分領先，也奠定比賽勝基。