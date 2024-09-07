台積電美國亞利桑那州廠新進度曝光！外媒：良率媲美台灣南科廠

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台積電近年來積極佈局海外版圖，繼日本熊本場以及德國場之後，美國亞利桑那州廠最新進度曝光！近期傳出試產進展，新廠試產良率外傳媲美台灣南科廠，對此，台積電今日重申，專案照計畫進行，並且進展良好。根據外媒《彭博新聞》報導，台積電在美國亞利桑那州工廠的試產良率與台灣國內工廠相當一致，顯示台積電美國廠可望實現預期的目標，這對台積電來說是是一個積極正向的信號（ positive sign），因為之前由於缺乏熟練工人以及投資者對美國盈利能力預期的雜音不斷，導致亞利桑那州的兩個計劃工廠面臨延誤。一位知情人士表示，台積電在美國工廠試生產的良率與台灣台南的同類工廠相似。台積電曾表示，已於4月開始採用先進的4奈米製程技術進行晶圓生產。高良率是影響獲利能力的關鍵因素，雖然台積電沒有透露收益率，但投資者寄希望於該公司保持穩定利潤率的能力。台積電表示，長期可將毛利率維持在53%以上，近4年的淨利穩定在36%以上。台積電在一封電子郵件中表示，亞利桑那州開發項目正在按計劃進行，進展良好，但未對產量良率報導發表評論。台積電計劃在亞利桑那州設立三座晶圓廠，每一座晶圓廠的潔淨室面積都是業界一般邏輯晶圓廠的2倍大。第一座晶圓廠預計在2025年上半年開始量產。台積電亞利桑那州第二座晶圓廠將採用2奈米製程技術，支持強勁的AI相關需求，預計2028年開始生產。第三座晶圓廠將採用2奈米或更先進的製程技術，預計2029-2030年開始生產。