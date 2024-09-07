影／波音星際飛機重回地球！返航又遇小故障　與NASA之間氣氛尷尬

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▲波音星際飛機於美東時間6日傍晚6時脫離國際太空站。（圖／美聯社／達志影像）

波音的「星際飛機」（Starliner）於週六成功在美國新墨西哥州沙漠著陸，順利重返地球。不過，星際飛機本應帶著兩位出任務的太空人一起返航，但卻因發生推進器故障及氦氣洩漏等問題，最終美國國家航空暨太空總署（NASA）決定讓兩位太空人留在國際太空站，等到明年2月再搭SpaceX的飛龍（Crew Dragon）太空船返航。NASA特別為星際飛機返回地球舉辦記者會，但波音公司代表卻沒有出席，且在記者會上，NASA坦承星際飛機回航時也有遭遇些技術問題，認為不載人的決定是對的，讓波音更顯尷尬。根據《BBC》報導，波音星際飛機於美東時間6日傍晚6時脫離國際太空站，經歷6小時的飛行後，於當地時間深夜在美國新墨西哥州沙漠成功著陸，讓全程密切監控的工作人員們齊聲歡呼，相較於任務過程的曲折，這樣的結果可謂十分平靜與順利。回顧這次任務，太空人威摩爾（Barry "Butch" Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）於6月5日搭乘波音星際飛機前往國際太空站，原定只打算停留8天，但星際飛機發生推進器故障、洩漏氦氣等狀況，最終NASA決定讓兩人待到明年，星際飛機在空機下開啟自動模式返航。這也讓波音與NASA之間產生矛盾，波音未派代表出席星際飛機返航地球的NASA記者會就是明顯的跡象。NASA的商業運載計畫經理史提克（Steve Stich）表示，對於星際飛機順利回到地球感到高興，但是「如果事情能按照當初計畫那樣進行就更好了」，並稱將會需要一點時間來確定下一階段任務的細節。史提克強調讓星際飛機在未載人的情況下返航是正確決定，並透露星際飛機回程時又遇到一些新問題，像是推進器出現小故障，還有導航系統暫時失靈。史提克也承認，讓太空人改搭SpaceX的飛龍太空船返航的決定，讓波音與NASA之間產生緊張氣氛，波音認為星際飛機足以完成載人返航的任務，但史提克表示，NASA無法承受任何的不確定性。波音近期在客機經歷一連串飛安事故後，星際飛機成為對公司信譽的又一打擊。不過，NASA局長尼爾森（Bill Nelson）緩頰表示，自己100％相信波音之後仍會投入於載人飛行的太空任務中。