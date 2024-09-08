人間微光／在豬身上刻花的人

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▲神豬身上有刻花圖騰。（圖／吳樹銓提供）

農曆7月的義民祭在客家文化裡面是很重要的活動，其中獻祭給神明的神豬是重頭戲，民眾經常爭相圍觀。神豬不只是體型龐大而已，身上也會被刻上許多繁複的裝飾花紋，我從小就喜歡看，對這樣的民俗文化很有興趣，退伍之後就和志同道合的朋友一起做，幫神豬刻花，刻到現在已經十幾年了。我會當神豬刻花師，其實是從小耳濡目染，我家以前就是養豬的。大概在民國70、80年代，那時候鄉下很多人家裡都有在養大豬，尤其在桃竹苗地區很盛行，不只是客家庄，有些閩南庄像是三峽，也有養大豬的風氣。從6歲開始，我就會去幫忙餵豬。小時候我家養很多豬，最多有十幾隻，豬舍就在我家旁邊，用鐵皮蓋的，豬舍有電風扇和自動噴水系統，是開放式空間，因為豬很怕熱，要注意通風，如果熱到生病就麻煩了。到了冬天，我們就會拉起帆布擋風。豬舍其實很乾淨，除了通風，大豬是睡在沙子上的，因為要讓皮膚保持乾燥，這樣對牠們的身體比較好。在餵食方面，我們會用米加麥片煮成稀飯，再加飼料給豬吃，養到後面，也會給大豬吃魚或奶粉等成本比較高的食物。雖然豬舍多少還是會有一點味道，但因為不是餵餿水，所以不至於會有難聞的臭酸味。養大豬要注意的地方，就是要常常叫牠們翻身。因為豬愈養愈大，就會愈來愈懶，常常只睡同一邊，懶得翻身，但是這樣就容易會長瘡、生病，所以睡一段時間，就要把牠們叫起來，翻另外一邊睡。豬也是要教的。從小我就對畜牧很有興趣，高中也是念畜產相關，大學則是念企管。小時候我在想，養神豬這個行業應該可以愈做愈大吧，結果誰知道，現在抓大豬的人愈來愈少了，神豬文化一年比一年衰退，數量一直變少。養豬滿辛苦的，要顧前顧後、常常巡視，關心豬的健康狀況，畢竟牠們不會說話，生病也不會跟你說。家裡的養豬事業，在我出去念書的那個時候中斷了好幾年，我爸爸也去做別的工作。到我退伍回來，才又開始養，但是就只有養幾隻而已，一直養到現在。我退伍之後，正職工作是在親戚的紙箱印刷工廠上班，兼職就是養豬賣豬，還有幫神豬刻花。神豬是用來獻給神明的祭品，以前神豬身上只會留一道鬃毛而已，後來大概到了民國80、90年代，開始有人在神豬身上刻不一樣的花紋和圖騰，樣式愈來愈複雜。小時候我覺得很有趣，常常去看，偶爾也會幫忙刻一下，我退伍之後，就和幾個朋友一起做刻花，就慢慢做起來。現在遇到大日子的時候，很多廟都需要神豬，我常常連續忙一兩天，從早忙到晚，再從晚忙到早，只能抓空檔休息，有時候也會覺得幹嘛把自己搞得這麼累，但是刻完神豬的圖案，覺得自己做得不錯的時候，又會有滿足感、成就感。在豬身上刻花，要先噴圖騰，用熱水去淋，再拿刀子把豬毛刮掉。澆熱水的時候，要小面積地淋上去，拿刀子也要小心翼翼地刮，否則一個不小心，豬毛一碰就掉，圖案就壞了。神豬和刻花是傳統民俗文化，可惜已經漸漸式微了，老一輩的人做不動，年輕人沒興趣，參與的人愈來愈少，我覺得很無奈，但這是時代的趨勢演變，也沒有辦法，我能做得到的，就盡量做。養神豬常遭受動保團體的批評，被罵殘忍、虐待、不人道、不文明，我自己有在養豬，覺得他們講的其實也有道理，只不過不完全是他們說的那樣。我並不會追求要把豬養到很大很大，如果豬都吃不下了，卻硬要灌食，反而會生病。我只在意豬要養得健健康康，皮毛好看，這樣獻給神明才是好的，如果豬都養到生病，這樣就是失敗，失敗就什麼都沒了。這幾年來漸漸流行米豬，就是把一包一包的米堆在架子上，再加圖騰刻花，取代真豬，愈來愈多人做米豬，說是環保的概念。如果單純算刻花和搭棚子的工錢，米豬和真豬其實差不多，只是慢慢地，大豬愈來愈少人抓，養的人也會愈來愈少，可能再過幾年，米豬就會比真豬還多了。其實也不用動保團體批評，隨著時代趨勢的演變，現在神豬已經愈來愈少，幾乎快要被淘汰了。雖然對於傳統文化的消逝感到很可惜，但是我也莫可奈何，這是再怎麼努力也改變不了的事情，只能自己轉換心情和想法，能做多少就算多少。