叛逆柴犬「跳脫狗窩框架」！奇葩睡姿吸6.4萬人朝聖：天才的活法

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲飼主原本期望狗窩是這樣睡的，Mugi卻反其道而行。（圖／翻攝自X）

▲Mugi：我才不喜歡那種無聊睡法！乖乖牌不是我的風格。（圖／翻攝自X）

日本一名飼主家中養了非常有個性的柴犬Mugi，他為了讓狗狗更有安全感，特地買全罩式狗窩回來，希望Mugi能睡得更好。沒想到，Mugi卻完全跳脫狗窩的框架，自創出各種奇葩睡姿，讓6.4萬名網友全笑翻直呼：「天才都是這樣生活的！」飼主＠mugimugi0118經常在社群平台X上分享自家柴犬Mugi的日常生活，而前陣子日本受到颱風侵襲，在惡劣的天氣下，無法帶狗狗出門散步，因此飼主買了全罩式狗窩回來，希望能讓Mugi在家睡覺時更有安全感。沒想到，Mugi完全跳脫狗窩的框架，原先狗窩設計是要讓狗狗進入如同小屋般的空間，Mugi直接一屁股坐在屋頂上，把整個狗窩當成坐墊壓扁，另一張照片是Mugi將狗窩翻倒，只有半個身體睡進去，上半身則側躺在地板上。Mugi超奇葩的睡姿，引來2萬人轉推，超過6.4萬人按讚，網友們全笑翻直呼，「狗窩設計者傻眼中」、「爸爸感覺超無奈」、「天才都是這樣生活的」、「原來狗窩還可以有這麼多種睡法」、「真不愧是我柴」。