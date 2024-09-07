黃曉明傳讓網紅「小三上位」！離婚原因全因她？女方直播氣炸喊告

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▲黃曉明（右）在離婚後火速戀上網紅葉珂（左），沒想到引發軒然大波。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂在直播中表示將對散播謠言的網友提告，並強調自己絕對不會破壞別人感情。（圖／翻攝自微博）

過去被粉絲稱為「神仙眷侶」的大陸男星黃曉明與Angelababy，在2022年爆出婚變，同年兩人就宣布離婚，結束6年婚姻，讓外界替兩人感到十分惋惜，而黃曉明在回歸單身後，火速與大陸網紅葉珂爆出熱戀，導致女方不斷被大力抨擊是「小三上位」、「知三當三」，讓葉珂相當不滿，表示要對網友提告，而知名狗仔劉大錘近日則在直播中表示：「兩人是正常戀愛關係。」黃曉明自從和Angelababy離婚後，就迅速進入下一段戀情，與網紅葉珂交往，兩人還多次被目擊一同出遊、約會，對此外界也開始質疑他與Angelababy離婚的原因，是否與葉珂有關，不僅如此，網路上還不斷傳出葉珂「小三上位」的言論，讓她相當不滿，怒喊提告。葉珂在直播中表示：「如果你們是我，誰會敢去當這樣的第三者？」否認自己是小三，還強調自己不會做出傷害自尊的事，並暴怒表示要對散播謠言的23名網友提告，最後更表示戀愛只是生活裡的附加價值，坦言自己就算不談戀愛也能過得很好，所以更沒必要破壞別人感情，愛上有婦之夫。而知名狗仔劉大錘也在直播中替兩人澄清，強調：「兩人是正常戀愛關係。」還提到兩人的關係十分甜蜜，針對先前為何葉珂直播的窗外背景與Angelababy家極為相似，他則表示兩人其實非常尷尬，正好就住同一棟樓，因此才會讓人起疑。