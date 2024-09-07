U18亞青／中華隊冠軍戰再對日本　陽念希、哀宥宇誰來先發？

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▲中華隊投手哀宥宇迎來進入青棒以來的首次國際賽，期待冠軍戰對決日本。（圖／特約記者林柏年攝）

U18亞洲青棒錦標賽超級循環賽，中華隊以9：0擊敗菲律賓，韓國則以1：0戰勝日本，在比較對戰優質率後，中華隊順利拿下冠軍戰門票，上演睽違8年「台日大戰」。總教練吳柏宏表示，明日冠軍戰的先發投手將在哀宥宇與陽念希之間做選擇，主要考量是兩人近況及休息天數進行安排，加上投手戰力充足，力拚將冠軍留在台灣。談到冠軍戰先發投手的考量，吳柏宏表示：「陽念希近期控球和球速表現都相當不錯，也敢攻擊好球帶。至於哀宥宇進入國家隊後，球速從145公里進步到150公里以上進步顯著，期待他能全力發揮、投好每一球，後續也還有其他投手能登板。」今晚對上實力較弱的菲律賓，中華隊掃出10支安打攻下9分，其中曾偉喆繳出3安猛打賞，吳柏宏指出，曾偉喆揮棒果斷，擊球點不錯，雖然柯敬賢只有敲出一支安打，但揮棒節奏也漸入佳境，「今晚他看球很精準，狀況比前幾天都好，只需要再給他一點時間調整。」此戰先發投手陳世展主投4局無失分，送出5次三振，吳柏宏賽後讚陳世展順利完成任務，「下勾投手球速會慢一點，主要就是給對手攻擊，野手守備也有幫助他，加上自己處理很多出局數，表現很不錯。」接替登板的張宥謙後援3局，明日冠軍戰出賽將不會受到影響，吳柏宏說：「宥謙今天用球數控制在30球以內，不會影響到明天的調度，而且我們還有多位投手可以使用。」