U18亞青／中華隊四番曾偉喆歸位！談明天爭冠關鍵　期待復仇日本

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中華隊在U18亞洲青棒錦標賽超級循環賽以9：0完封菲律賓，成功晉級冠軍戰，將於明（8）日迎戰強敵日本。中華隊第四棒曾偉喆此役展現打擊火力，敲出3安猛打賞，包括兩支長打，安打數終於開張。曾偉喆賽後表示期待再戰日本，誓言報去年U18世界盃落敗之仇，為中華隊爭奪冠軍榮譽。曾偉喆在對陣菲律賓賽前安打仍未開張，但他強調自己的狀態一直不錯，從首戰對韓國到昨天對上日本，打擊表現雖有落差，但並非狀態不佳，「日本投手很刁鑽，打擊需要更謹慎、更確實一點。」作為中華隊「二刀流」選手，曾偉喆不僅負責打擊，也有可能在明天冠軍戰登板，他提到，「近期投球狀況還不錯，但當野手身體有點疲勞，如果有機會上場投球，我一定會全力以赴，自己也很期待再次與日本對決。」去年U18世界盃的冠軍戰，曾偉喆擔任先發出戰日本，他表示：「日本的戰術執行非常確實，球員速度快，防守要更加穩定，要記取去年的教訓，無論對上哪一個對手，我們都會全力以赴，把去年的失敗討回來。」