Fed降息力道受矚　克魯曼喊話「降2碼」：經濟衰退風險已反超通膨

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美國勞工統計局週五公佈8月最新就業數據，8月非農新增就業人數為14.2萬人，低於預估的16.5萬人，且7月非農新增就業人數也由初報的11.4萬人下修到8.9萬人，就業數據不理想，也讓美股週五應聲下跌。如今，外界將焦點重新放在美國聯準會（Fed）上，經濟學家爭論是否該一口氣降息2碼，對此，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，現階段降息不足的風險已經遠超過度降息的風險，呼籲聯準會果斷降息2碼，以避免美國經濟從軟著陸變成墜毀。《CNBC》報導，美國股市過去兩年的牛市維繫於一個黃金公式，那就是通膨減緩的速度比經濟放緩的速度快，然而，如今投資人對這公式是否仍然成立感到懷疑，直接衝擊到市場對於美國經濟軟著陸的信心。根據歷史經驗，降息並非促成股市上漲的萬靈丹，若市場相信聯準會降息的時機與力道太晚且太小，那麼降息後股市依然會表現疲軟。但另一方面，軟著陸本就是一段由持續懷疑鋪往最終結果的過程，若聯準會降息太快太猛，又會導致通膨死灰復燃，因此如何拿捏確實兩難。克魯曼在《紐約時報》專欄撰文疾呼聯準會果斷降息2碼。克魯曼表示，本週過去發布的一系列經濟數據，透露的訊息很清楚，那就是擔心停滯性通膨（stagflation）捲土重來被證明是錯誤的，反而是經濟降溫的速度快得讓人吃驚，現階段降息不足導致經濟衰退的風險，已經遠超過度降息導致通膨黏固的風險。克魯曼呼籲聯準會走好軟著陸的最後一哩路，降息2碼，不要讓本可軟著陸的飛機墜毀。不過，並非所有經濟學家都贊成大幅降息，「Forvis Mazars」的首席經濟學家拉加里亞斯（George Lagarias）就表示，降息25個基點（1碼）最為合適，降息50個基點反而可能釋放出錯誤訊息，讓人誤以為經濟衰退迫在眉睫，結果就是進一步驚動金融市場。美國銀行經濟學家也認為，美國8月的就業報告「軟但不弱」，經濟狀況並不到讓人擔憂的程度。