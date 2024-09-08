中秋節快沒人要烤肉了！10大燒肉店整理　冠軍此生必吃、4.9顆星

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▲根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，近一個月聲量最高的燒肉店是台中「屋馬燒肉」。（圖/網路溫度計官網）

▲台中屋馬燒肉今年創立邁入第17年，從創立至今都沒有走出台中，但全台灣的日式燒肉店也都爭相模仿。（圖／翻攝自屋馬臉書）

▲屋馬燒肉的肉品新鮮且品質好，套餐的份量非常剛好，每個人平均用餐價格落在1300元上下。（圖/Google評價）

▲老乾杯日澳和牛燒肉相當頂級，也是不少老饕的口袋名單，近一個月燒肉店聲量排名第五。（圖／乾杯集團）

▲南霸天燒肉店「碳佐麻里」也擠進近一個月前十大聲量排名當中。（圖／記者葉盛耀攝）

中秋節戶外烤肉大退流行！下下週二就是一年一度的中秋節，，許多人乾脆直接去燒肉店吃大餐，應景一下也能感受中秋節氣氛！《NOWnews》也針對今年這樣的烤肉風氣，根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析從8月7日至9月6日一個月的時間，，這間餐廳重新創造了台灣日式燒肉的經營模式，，讓屋馬在台灣燒肉界一直都有重要的地位，，許多吃過的饕客都表示、「吃過最舒適好吃的燒肉店，每次去台中都要吃。」而《NOWnews》記者在今年終於也到台中朝聖燒肉霸主「屋馬」的魅力，與友人一起到台中屋馬「園邸店」用餐，兩個人一組的情況下，記者與友人將店內三種套餐，包括「豪華全牛套餐」、「伊比利豬套餐」以及「豪華牛小排餐」都點過，，中秋節不想在戶外烤肉又想應景的話，趕緊拿起電話訂位燒肉店囉！📍屋馬燒肉📍胡同燒肉📍燒肉Smile📍乾杯燒肉居酒屋📍老乾杯📍老井極上燒肉📍茶六燒肉堂📍牛角日本燒肉專門店📍本格和牛燒肉放題📍碳佐麻里精品燒肉