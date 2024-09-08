中秋節快沒人要烤肉了！10大燒肉店整理　冠軍此生必吃、4.9顆星

中秋節戶外烤肉大退流行！下下週二就是一年一度的中秋節，隨著現在天氣越來越熱，多數人已經不想再勤奮自備食材、親自生火烤肉收拾，加上今年中秋節沒有連假，因此燒肉店的聲量大幅度提高，許多人乾脆直接去燒肉店吃大餐，應景一下也能感受中秋節氣氛！《NOWnews》也針對今年這樣的烤肉風氣，特別整理目前網路聲量前10大的燒肉店，一文看懂今年中秋燒肉店哪間最受歡迎、最多人討論！
台灣10大最新燒肉店聲量排行！中秋節懶人烤肉選擇超多
根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析從8月7日至9月6日一個月的時間，台灣目前燒肉店的聲量最高的餐廳就是從台中發跡的「屋馬燒肉」，網路聲量總則數一個月就突破萬則，然而值得注意的是，屋馬燒肉從2022年開始至今，每年都是燒肉店聲量榜首，可以看出人氣真的非常高。
至於第二名則是由高單價單點的「胡同燒肉」奪下；第三名季軍則是築間餐飲集團旗下品牌「燒肉Smile」拿下；第四名至第十名依序為「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「老井極上燒肉」、「茶六燒肉堂」、「牛角日本燒肉專門店」、「本格和牛燒肉放題」以及「碳佐麻里精品燒肉」。
位置難訂到不行！「屋馬燒肉」分店平均4.9顆星高評價
屋馬燒肉起源於台中，從創立以來已經邁入第17年，這間餐廳重新創造了台灣日式燒肉的經營模式，豪邁大氣的裝潢、利用三層架放置肉盤，還有客製化的甜點畫盤，就算從創立至今都沒有走出台中，但全台灣的日式燒肉店也都爭相模仿，讓屋馬在台灣燒肉界一直都有重要的地位，加上地域限定，台中在地人以及觀光客都愛吃，讓屋馬燒肉訂位一直以來都要提前許多才能卡位成功。
屋馬燒肉現在在台中分店一共有7家分店，仔細看Google評價，全部平均斬獲4.9顆星的超高評價，許多吃過的饕客都表示「屋馬人員的服務真的超級好，東西好吃份量又很足夠」、「屋馬真的是此生必吃的台灣燒肉店，太能代表台灣燒肉的一家店，任何方面都高水準」、「吃過最舒適好吃的燒肉店，每次去台中都要吃。」
中秋烤肉聲量排行第一！屋馬燒肉食記真實體驗心得
而《NOWnews》記者在今年終於也到台中朝聖燒肉霸主「屋馬」的魅力，與友人一起到台中屋馬「園邸店」用餐，超氣派的裝潢完全不是講假的，挑高的屋頂搭配超寬廣的空間，整間店跟城堡一樣，加上店員服務態度親切，讓人在用餐時感到非常的舒適。
在食材方面，不管是肉類、海鮮都非常的新鮮，且品質非常高水準，尤其是套餐當中升級的干貝海鮮粥都很好吃，基本上必點！兩個人一組的情況下，記者與友人將店內三種套餐，包括「豪華全牛套餐」、「伊比利豬套餐」以及「豪華牛小排餐」都點過，每一種食材份量拿捏恰當，甚至如果是2個女生吃絕對非常飽，2個男生吃則是剛好！平均一個人的價位差不多落在1200至1600元之間，中秋節不想在戶外烤肉又想應景的話，趕緊拿起電話訂位燒肉店囉！
🟡台灣十大燒肉店近一個月聲量排行（以下按照聲量高低排名）：
📍屋馬燒肉
📍胡同燒肉
📍燒肉Smile
📍乾杯燒肉居酒屋
📍老乾杯
📍老井極上燒肉
📍茶六燒肉堂
📍牛角日本燒肉專門店
📍本格和牛燒肉放題
📍碳佐麻里精品燒肉
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根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析從8月7日至9月6日一個月的時間，台灣目前燒肉店的聲量最高的餐廳就是從台中發跡的「屋馬燒肉」，網路聲量總則數一個月就突破萬則，然而值得注意的是，屋馬燒肉從2022年開始至今，每年都是燒肉店聲量榜首，可以看出人氣真的非常高。
至於第二名則是由高單價單點的「胡同燒肉」奪下；第三名季軍則是築間餐飲集團旗下品牌「燒肉Smile」拿下；第四名至第十名依序為「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「老井極上燒肉」、「茶六燒肉堂」、「牛角日本燒肉專門店」、「本格和牛燒肉放題」以及「碳佐麻里精品燒肉」。
位置難訂到不行！「屋馬燒肉」分店平均4.9顆星高評價
屋馬燒肉起源於台中，從創立以來已經邁入第17年，這間餐廳重新創造了台灣日式燒肉的經營模式，豪邁大氣的裝潢、利用三層架放置肉盤，還有客製化的甜點畫盤，就算從創立至今都沒有走出台中，但全台灣的日式燒肉店也都爭相模仿，讓屋馬在台灣燒肉界一直都有重要的地位，加上地域限定，台中在地人以及觀光客都愛吃，讓屋馬燒肉訂位一直以來都要提前許多才能卡位成功。
屋馬燒肉現在在台中分店一共有7家分店，仔細看Google評價，全部平均斬獲4.9顆星的超高評價，許多吃過的饕客都表示「屋馬人員的服務真的超級好，東西好吃份量又很足夠」、「屋馬真的是此生必吃的台灣燒肉店，太能代表台灣燒肉的一家店，任何方面都高水準」、「吃過最舒適好吃的燒肉店，每次去台中都要吃。」
中秋烤肉聲量排行第一！屋馬燒肉食記真實體驗心得
而《NOWnews》記者在今年終於也到台中朝聖燒肉霸主「屋馬」的魅力，與友人一起到台中屋馬「園邸店」用餐，超氣派的裝潢完全不是講假的，挑高的屋頂搭配超寬廣的空間，整間店跟城堡一樣，加上店員服務態度親切，讓人在用餐時感到非常的舒適。
在食材方面，不管是肉類、海鮮都非常的新鮮，且品質非常高水準，尤其是套餐當中升級的干貝海鮮粥都很好吃，基本上必點！兩個人一組的情況下，記者與友人將店內三種套餐，包括「豪華全牛套餐」、「伊比利豬套餐」以及「豪華牛小排餐」都點過，每一種食材份量拿捏恰當，甚至如果是2個女生吃絕對非常飽，2個男生吃則是剛好！平均一個人的價位差不多落在1200至1600元之間，中秋節不想在戶外烤肉又想應景的話，趕緊拿起電話訂位燒肉店囉！
🟡台灣十大燒肉店近一個月聲量排行（以下按照聲量高低排名）：
📍屋馬燒肉
📍胡同燒肉
📍燒肉Smile
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📍老乾杯
📍老井極上燒肉
📍茶六燒肉堂
📍牛角日本燒肉專門店
📍本格和牛燒肉放題
📍碳佐麻里精品燒肉