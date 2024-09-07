U23世界盃棒球賽／中華隊無力反撲！5：7不敵荷蘭　預賽吞下2連敗

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U23世界盃預賽進入第二天賽程，中華隊今（7）日面對強敵荷蘭，首局便遭遇亂流，雖然劉俊緯馬上回敬一發陽春砲，率領全隊展開反撲，並在6局下一度追到2分差，但反撲功虧一簣，終場中華隊5：7不敵荷蘭，吞下2連敗。此役中華隊陣容由6位中職選手領軍，包括劉俊緯、林佳緯、王念好、何恆祐、王順和與邱鑫。首局中華隊便遭遇荷蘭猛烈攻勢，先發投手伍立辰無法壓制荷蘭打線，一個人次都未能解決失掉2分，張峻瑋接替0.2局再失掉2分，中華隊處於0：4落後。中華隊劉俊緯在1局下擊出陽春砲追回1分。富邦悍將新秀陳品宏接替登板有效壓制荷蘭打線，5局上遭遇亂流留下二、三有人局面退場，呂昱廷接替登板後，先是因暴投丟分，接著又被連敲兩安失掉2分，荷蘭隊擴大至7：1領先。中華隊在5局下發起反攻，藉由林佳緯高飛犧牲打，以及何恆祐的內野滾地球，荷蘭未能完成雙殺守備，該局追回2分。6局下中華隊再度靠著劉俊緯與鄭俊瑋的高飛犧牲打追至5：7、2分落後，但最終無法攻破荷蘭終結者Jelle van der Lelie防線，無緣逆轉。位於B組的中華隊首戰不敵韓國後，今日再輸給荷蘭，前2戰皆吞下敗仗，9月8日晚上7點將交手尼加拉瓜，9日對上南非，10日預賽最後一場將對戰委內瑞拉。