U18亞青／綠島之光！台製潛艇陳世展封鎖菲律賓　盼提升家鄉風氣

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「綠島潛水艇」陳世展在U18亞洲青棒錦標賽先發出戰菲律賓，主投4局無失分飆出5次三振，徹底封鎖對手，帶領中華隊以9：0完封菲律賓，順利收下冠軍戰門票。身為台東體中唯一代表，陳世展不僅滿意自己的表現，更期望藉由這次賽事讓家鄉綠島的棒球風氣更加蓬勃發展。陳世展本屆賽事兩次登板，今日對菲律賓是首度先發，整場被敲出2支安打，送出5次三振，他表示：「保持無失分很開心，用球數也算精簡，整體表現不錯，但變化球有進步空間，這是未來需要提升的地方。」陳世展首度入選U18中華隊收穫滿滿，特別是身為台東唯一代表，他也感到十分驕傲，家人也特地北上來現場，「很多親友從綠島特地來看我比賽，讓我很感動，希望透過自己的表現，讓綠島棒球風氣更興盛。」談到未來目標，陳世展透露，體能教練呂宗恩在集訓期間幫助很大，強化自身的投球能力，回到母校後，將維持相同課表持續精進自己，期望有朝一日能站上更大的舞台，為家鄉爭光。