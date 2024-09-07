U23世界盃棒球賽／中華隊吞2連敗！　教頭郭李建夫：攻擊過於急躁

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U23世界盃預賽進入第二天賽程，中華隊今（7）日面對強敵荷蘭，首局便遭遇亂流，雖然劉俊緯在首局下半馬上回敬一發陽春砲，但最終中華隊仍以5：7不敵對手，吞下本屆比賽的2連敗。賽後，總教練郭李建夫表示選手心態太緊繃，攻擊過於急躁而導致輸球。本屆中華隊位於B組，首戰不敵韓國後，今日再度輸給荷蘭，前2場預賽皆未能取勝。比賽中，雖然中華隊在6局下追至僅差2分，但最終反撲功虧一簣。賽後，總教練郭李建夫表示：「今天選手在心態上比較緊繃，導致攻守表現不如預期，特別是首局大量失分後，攻擊過於急躁，錯失了許多得分機會。」儘管中華隊預賽吞下二連敗，郭李建夫仍勉勵選手保持不放棄的精神，並強調接下來的3場比賽至關重要，全隊將全力以赴，力拼進入複賽。中華隊目前預賽還剩下3場，9月8日對上尼加拉瓜，將由陳冠穎擔綱先發，接著9日迎戰南非、10日則將與委內瑞拉進行預賽最後一戰，爭取晉級資格。