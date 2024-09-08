中秋節將至！中國月餅銷售「賣不動」　代工廠沒訂單乾脆做3休1

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中秋節即將到來，往年在中秋節前夕，月餅銷售都能迎來高峰，不過中國今年在經濟持續低迷的情況下，月餅銷售行情格外冷清，即使將價格下調也賣不動。有糕餅業界人士透露，甚至有月餅代工廠甚至做三休一來節省成本。據中媒《時代週報》報導，中國焙烤食品糖製品工業協會數據顯示，2023年中國月餅產量為32萬公噸，銷售額達220億元人民幣，而今年中秋月餅產量估計約30萬公噸，銷售額預計200億元人民幣，相比去年有所下降。同時消費最集中的價格範圍在70至220人民幣，與去年80至280元人民幣相比，整體價格水平明顯下降。一名深圳一家星級飯店餐飲業務的負責人李霞（化名）表示，從第二季度以來就感受到市場消費意願減弱。去年該飯店賣出一萬三千盒月餅，今年月餅的銷售目標下調到一萬盒，卻還是賣不動，「今年，週末能賣出個10盒月餅都算不錯了。以前一口氣能買10盒月餅的客人，今年才買兩盒，還要還價。」深圳一家月餅代工廠銷售經理透露，往年中秋節前的半個月是銷售高峰期，工廠忙到連凌晨都在出貨，但今年訂單明顯減少，工作強度也下降；廣州一大型月餅代工廠的銷售經理則說，據他所知，因為沒有訂單，有些工廠現在是上三天休一天，隔天就可以出貨。市場不景氣，也促使商家提前打起促銷戰。中秋還未到，各家品牌早早開始促銷清貨，在前一個月，月餅才剛開賣，就有業者推出7.5折優惠，業者表示，「市場不景氣，怕月餅賣不完，索性折扣力度大點清貨」。李霞直言，「和往年比，今年賣月餅幾乎沒錢賺」。據報導指出，往年在節前二至三天清貨時才會打折的美心月餅，今年部分產品已推出了9折優惠。此外，廣州酒家、榮華、金九等知名月餅品牌，也較往年提前推出了8至9折不等的促銷活動。