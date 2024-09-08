Joeman臥底詐騙群組半年！20萬釣出車手面交　警壓制逮人畫面曝光

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▲Joeman（左）和Daniel（右）為了揭密詐騙集團，在多個股票投資群組臥底半年。（圖／Joeman YouTube）

▲車手收下Daniel給的20萬元，警方立刻上前將人逮捕。（圖／Joeman YouTube）

百萬網紅Joeman昨（7）日發布最新影片，題材竟是他和前眼球中央電視台寫手「丹鳳眼Daniel」合作扮演受害者，誘騙詐騙集團車手現身。Joeman帶大家了解詐騙集團手法，最後更配合警方將人逮捕；影片曝光後，粉絲驚訝直呼「太猛了這部片」，認為Joeman真的是用心良苦，同時也擔心他的人身安全，怕他會被詐騙集團報復，要Joeman多加小心。Joeman最新上架的紀錄片「在詐騙群組臥底180天！最後報警抓人！詐騙投資存股社團真相解析」，引起大量網友討論。Joeman在影片中提到，他經常開箱豪宅、跟大家分享賺錢資訊，但絕對沒有教大家怎麼買股票，卻被不少詐騙集團盜用他的名義，誘騙受害者上當。不只是他，很多名人、網紅都曾遇過這種情況，因此Joeman才決定深入了解這些詐騙的投資股票群組，教大家看清詐騙集團手法。Joeman和Daniel在多個詐騙集團的群組臥底半年，佯裝受害者上當，最後更大膽跟車手約時間交錢，並通知警方到場。只見Daniel帶著20萬現金出馬，雖然一度被車手放鳥，或是要求更換地點，但他們還是成功將人約出，並記錄下完整交易畫面；在車手收錢那刻，早就埋伏在側的警方也一擁而上，將人壓制逮捕。後續Daniel有配合傳喚去開庭，發現被逮捕的兩名車手身上還有不同案件在審理，不是第一次犯罪。看到詐騙集團猖獗，也讓Joeman內心感觸良多，他嚴肅呼籲大家千萬不要去當車手，「賺的錢又少、又是違法，還要共同擔當賠償責任」，Joeman舉例，詐騙集團可能騙了受害者300萬元，車手取錢只賺1萬，被逮卻要連帶負擔賠償責任，要一起還300萬元，非常不值得。Joeman說自己會這樣提醒，其實是因為很多車手也是受害者，被話術誘騙去幫詐騙集團取錢；而台灣詐騙案件氾濫，嚴重拖垮了司法機關部分體系，Joeman直言：「這些案件對他們來說只是滄海一粟，可能他每天都要經手不知道多少這種車手的案件，有點不勝唏噓」。影片曝光後網友看了也紛紛驚訝留言，「太猛了這部片…繼上次黃牛到現在這部的企劃真的是非常厲害，我都擔心九妹在路上會不會突然被怎樣了QQ」、「謝謝Joeman願意花時間及不計成本拍攝這類的相關影片」、「這一定要傳給爸爸媽媽看一下」、「謝謝Joeman拍這集影片，我們家是詐騙集團的受害者，我爸爸被騙了一千多萬，連房子也賠進去了。現在詐騙猖獗，一不小心就會掉入陷阱，需要更多的人一起加入宣導」。