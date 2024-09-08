中秋節懶烤肉！漢堡王「整顆都是肉」無麵包爽吃　摩斯買一送一

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▲漢堡王「無麵包四層烤牛」單點279元、套餐324元；「無麵包雙層烤牛」單點179元、套餐224元；「無麵包雙層脆雞」單點109元、套餐154元。（圖／漢堡王提供）

▲摩斯漢堡中秋節摩斯蒟蒻禮盒「買一送一」免運最划算。（圖／摩斯漢堡提供）

中秋節懶烤肉，漢堡王「無麵包漢堡」重磅回歸，肉肉控團圓日開吃無麵包系列漢堡「整顆都是肉」，最浮誇一次給大家「四層烤牛」絕對吃超飽，9月10日開賣。MOS摩斯漢堡則攜手蝦皮9.9超級購物節，開賣摩斯蒟蒻禮盒「買一送一」還有免運券可用。主打火烤美味的漢堡王，每年中秋烤肉節知道大家無肉不歡，總會限定推出無麵包肉肉堡，9月10日至9月23日回歸開賣「無麵包雙層烤牛」、「無麵包雙層脆雞」，出動肉肉上下包夾，甩開澱粉負擔、豪邁吃個爽。最狂的「無麵包四層烤牛堡」，以370度火烤的100%純牛肉片，堆疊總共4層肉片「整顆都是肉」有夠厚實，蛋白質含量超過80克，包夾新鮮生菜與蕃茄起司，中秋節不用動手就能爽吃烤肉！還可搭配期間限定的「10塊雞塊59元」近半價優惠，MOS摩斯漢堡攜手蝦皮9.9超級購物節，開賣日式咖哩調理包、摩斯曲奇餅等限定優惠，其中，摩斯蒟蒻禮盒葡萄/蜂蜜檸檬口味大方「買一送一」特價600元，還有全站消費299元起免運券、蝦皮專屬優惠碼可用。數量有限，用完為止。中秋節即日起至9月30日也有網路商城限定優惠，摩斯米漢堡、原味唐揚炸雞腿塊、摩斯玉米濃湯隨身包等都能宅配送到家，「摩斯蒟蒻禮盒」3箱900元、4箱1200元相當於「買一送一」也免運費。