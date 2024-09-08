黃國昌佔C位、黃珊珊貼夫人　陳琬惠曝應變小組主事者都不是他們

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，立委黃國昌屢佔記者會C位、黃珊珊則是亦步亦趨緊貼柯妻陳佩琪，引人遐想。前立委、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠透露，黨內組成緊急應變小組集體決策，不過其實真正的主事者都跟雙黃無關。黃珊珊近日親自開車接柯文哲、陳佩琪到她家；柯文哲收押後，也是由她陪同陳佩琪送書，被停黨權3年、也非應變小組成員的她，在柯家人身邊的角色卻十分吃重。陳琬惠昨在《TVBS戰情室》指出，主要是因為黨內近日風風雨雨，黃珊珊應該也希望在這段期間扮演自己的角色、做出貢獻。至於柯文哲是否這麼信任黃珊珊？陳琬惠則認為，一定有某種程度的信任，但在政治獻金亂帳案事件中，相信柯文哲對她「不會完全沒有微詞」。至於立委黃國昌在應變小組記者會中屢佔C位、主導發言，使得代理黨主席的傳聞甚囂塵上。陳琬惠則重申，黨內就是團結挺柯文哲戰清白，完全沒有討論代理主席的問題。她並進一步解釋，黃國昌負責發言的主要原因就是因為他講話確實比較有條理，而且擔任立委、黨團總召本來就經常對外發言。陳琬惠並透露，她可以跟大家說，應變小組的主事者其實不是黃國昌，而是「白營大老」。在場來賓跟主持人也都猜測，應該就是中央委員林富男。