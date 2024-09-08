恐有颱風生成！未來一週全台濕透　吳德榮：「2地區」雨下最兇

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）在肆虐中國、越南後，預估今（8）日下午減弱為熱帶低壓，不過氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，關島附近仍有熱帶擾動醞的趨勢，未來有可能發展為颱風，路徑要特別注意；而週三（9/11）前低壓通過台灣，各地皆有降雨機率，北部、東北部會有有較大雨勢。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今年第11號颱風 「摩羯」在越南北部，下午會減弱為熱帶低壓。最新歐洲模式模擬顯示，週二（9/10）晚上，在台灣東北方有「低壓環流」通過，關島附近則另有熱帶擾動醞釀。美國模式所模擬的擾動位置、強度則皆有差異，未來的動向，由於大氣環境複雜，與歐洲模式模擬較不相同、且都在調整中，應繼續觀察。
吳德榮指出，今天台灣附近水氣增多，大氣不穩定，西半部午後局部對流發展旺盛、有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風、瞬間大雨，其它時間「南部易降雨」，各地區偶有局部短暫降雨的機率，今日各地區氣溫為，北部攝氏23至35度、中部攝氏24至35度、南部攝氏24至34度、東部攝氏23至35度。
吳德榮提及，明日至週三低氣壓通過，各地皆「偶有局部短暫陣雨」的機率，中南部以午後雷陣雨為主，北部、東北部有較大雨勢、高溫稍降。週四、週五（9/12、9/13）台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後有強對流發展的環境。週六（9/14）另一個低氣壓接近，各地同樣「偶有局部短暫陣雨」，中南部午後雷陣雨，北部、東北部留意較大雨勢。
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吳德榮指出，今天台灣附近水氣增多，大氣不穩定，西半部午後局部對流發展旺盛、有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風、瞬間大雨，其它時間「南部易降雨」，各地區偶有局部短暫降雨的機率，今日各地區氣溫為，北部攝氏23至35度、中部攝氏24至35度、南部攝氏24至34度、東部攝氏23至35度。
吳德榮提及，明日至週三低氣壓通過，各地皆「偶有局部短暫陣雨」的機率，中南部以午後雷陣雨為主，北部、東北部有較大雨勢、高溫稍降。週四、週五（9/12、9/13）台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後有強對流發展的環境。週六（9/14）另一個低氣壓接近，各地同樣「偶有局部短暫陣雨」，中南部午後雷陣雨，北部、東北部留意較大雨勢。