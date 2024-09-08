2024台北羽球公開賽8日賽程！李洋引退　免費線上轉播資訊一次看

黃金男雙李洋正式引退！2024台北羽球公開賽（第41屆台北羽球公開賽）今（8）日中午12時起在台北小巨蛋舉行最後一天賽程，台灣好手林俊易將出戰羽壇新星戚又仁，男雙部分，楊博軒、李哲輝將出戰江建葦、吳軒毅。隨著奧運男雙金牌李洋王齊麟在16強落敗後，李洋今天將在賽後舉行退休儀式，關於2024台北羽球公開賽賽程時間、轉播，以及免費線上轉播等《NOWnews今日新聞》也提供給讀者。
2度為台灣拿下男雙金牌，「麟洋配」創造奇蹟，李洋表示，原本是把巴黎奧運設定為羽球生涯的最終戰，「但我深深感謝台灣球迷的支持與期待，我想最適合當告別戰的地方，應該是這片培育我的地方。」用台北羽球公開賽來回饋所有支持李洋的球迷，感謝大家對他的支持，能在台灣主場完成職業選手的最後一場國際賽事，是他羽球生涯最有意義的事。
2024台北羽球公開賽直播轉播線上看平台
2024台北羽球公開賽可在Hami Video、愛爾達電視、中華電信MOD、MOMOTV 、民視收看，而球迷可以上台北羽球公開賽官網查詢賽程。
9/8(日)於民視無線台 / 中華電信MOD / Hami Video等線上轉播，其中民視無線台可免費收看，或上「四季線上」免費觀看。
台北羽球公開賽賽程：
2024台北羽球公開賽於2024年9月3日至9月8日共為期6天開打，共分為男單、女單、男雙、女雙、還有混雙，女單第一種子為戴資穎，男單第一種子為周天成，男雙第一種子為李洋、王齊麟。
1. 會外/內賽 9/3 8:30
2. 會內賽 9/4 9:00
3. 16強賽 9/5 12:00
4. 8強賽 9/6 14:00
5. 4強賽 9/7 12:00
6. 冠軍賽 9/8 12:00
女單重點賽事
時間：12:40 P·K·瓦爾達尼 出戰 沈有振
男單重點賽事：
時間：13:00 林俊易 出戰 戚又仁
男雙重點賽事：
時間： 15:30 楊博軒李哲輝 出戰 江建葦、吳軒毅
女雙重點賽事：
時間： 12:20 J·P·米安托羅F·塞蒂安格魯姆 出戰 F·D·庫蘇馬A·C·普拉蒂維
混雙重點賽事：
時間： 12:00 楊博軒胡綾芳 出戰 P·提拉薩庫爾P·門翁
2024台北羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD 202頻道、MOMOTV 75頻道、民視
網路平台
Hami Video、愛爾達電視、四季線上
2024台北羽球公開賽台灣選手名單
男子單打：周天成、王子維、蘇力揚、戚又仁、黃郁豈、李佳豪、郭冠麟、王柏崴、廖倬甫、林俊易
女子單打：戴資穎、宋碩芸、邱品蒨、黃宥薰、白馭珀、林思雲、許玟琪、梁庭瑜、林湘緹
男子雙打：李洋／王齊麟、劉廣珩／楊博涵、盧敬堯／魏俊緯、張課琦／陳信遠、江建葦／吳軒毅、陳政寬／陳勝發、邱相榤／邱紹華、唐凱威／盧明哲、寶昕．達古拉外／曾秉強、林秉緯／蘇敬恒、林子睿／林煜傑、李芳至／李芳任、盧震／柏禮維、李哲輝／楊博軒
女子雙打：許雅晴／宋祐媗、許尹鏸／林芝昀、張淨惠／楊景惇、謝沛珊／洪恩慈、詹又蓁／楊筑云、林琬清／劉巧芸、李芷蓁／林彥妤、謝宓妍／謝宜岑、林筱閔／汪郁喬、林芷均／鄧淳薰、邱品蒨／董秋彤、陳妍妃／孫亮晴、鄭育沛／孫昱瑆、洪妡恩／洪妤恩、宋碩芸／余芊慧、陳鈺媗／林于顥
混合雙打：葉宏尉／李佳馨、陳則儒／王思敏、邱相榤／林芝昀、林秉緯／林芷均、陳勝發／蔡渃琳、張課琦／林彥妤、廖晁邦／林于顥、陳子睿／楊景惇、魏俊緯／詹又蓁、盧明哲／洪恩慈、賴柏佑／林筱閔、陳柏元／孫亮晴、吳軒毅／楊筑云、林煜傑／王眱禎、鄭凱文／劉巧芸、陳政寬／許尹鏸、盧震／李芷蓁、柏禮維／張淨惠、楊博軒／胡綾芳
李洋退休儀式活動預估行程：
17：30主持人開場
17：32播放影片-李洋羽球生涯精彩回顧(影片由愛爾達製作提供)
17：40主持人訪談李洋
17：50李洋與搭檔場上活動+搭檔教練訪談（江聿偉+李哲輝+王齊麟+陳宏麟）
18：00致贈紀念品(1. 贊助商Yonex 2.國訓中心好友: 林郁婷/李智凱/魏均珩/彭名揚)
18：05親友團大合照+和現場粉絲互動(發送簽名球12顆至觀眾席)
18：15記者聯訪
18：30活動結束
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9/8(日)於民視無線台 / 中華電信MOD / Hami Video等線上轉播，其中民視無線台可免費收看，或上「四季線上」免費觀看。
台北羽球公開賽賽程：
2024台北羽球公開賽於2024年9月3日至9月8日共為期6天開打，共分為男單、女單、男雙、女雙、還有混雙，女單第一種子為戴資穎，男單第一種子為周天成，男雙第一種子為李洋、王齊麟。
1. 會外/內賽 9/3 8:30
2. 會內賽 9/4 9:00
3. 16強賽 9/5 12:00
4. 8強賽 9/6 14:00
5. 4強賽 9/7 12:00
6. 冠軍賽 9/8 12:00
女單重點賽事
時間：12:40 P·K·瓦爾達尼 出戰 沈有振
男單重點賽事：
時間：13:00 林俊易 出戰 戚又仁
男雙重點賽事：
時間： 15:30 楊博軒李哲輝 出戰 江建葦、吳軒毅
女雙重點賽事：
時間： 12:20 J·P·米安托羅F·塞蒂安格魯姆 出戰 F·D·庫蘇馬A·C·普拉蒂維
混雙重點賽事：
時間： 12:00 楊博軒胡綾芳 出戰 P·提拉薩庫爾P·門翁
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2024台北羽球公開賽台灣選手名單
男子單打：周天成、王子維、蘇力揚、戚又仁、黃郁豈、李佳豪、郭冠麟、王柏崴、廖倬甫、林俊易
女子單打：戴資穎、宋碩芸、邱品蒨、黃宥薰、白馭珀、林思雲、許玟琪、梁庭瑜、林湘緹
男子雙打：李洋／王齊麟、劉廣珩／楊博涵、盧敬堯／魏俊緯、張課琦／陳信遠、江建葦／吳軒毅、陳政寬／陳勝發、邱相榤／邱紹華、唐凱威／盧明哲、寶昕．達古拉外／曾秉強、林秉緯／蘇敬恒、林子睿／林煜傑、李芳至／李芳任、盧震／柏禮維、李哲輝／楊博軒
女子雙打：許雅晴／宋祐媗、許尹鏸／林芝昀、張淨惠／楊景惇、謝沛珊／洪恩慈、詹又蓁／楊筑云、林琬清／劉巧芸、李芷蓁／林彥妤、謝宓妍／謝宜岑、林筱閔／汪郁喬、林芷均／鄧淳薰、邱品蒨／董秋彤、陳妍妃／孫亮晴、鄭育沛／孫昱瑆、洪妡恩／洪妤恩、宋碩芸／余芊慧、陳鈺媗／林于顥
混合雙打：葉宏尉／李佳馨、陳則儒／王思敏、邱相榤／林芝昀、林秉緯／林芷均、陳勝發／蔡渃琳、張課琦／林彥妤、廖晁邦／林于顥、陳子睿／楊景惇、魏俊緯／詹又蓁、盧明哲／洪恩慈、賴柏佑／林筱閔、陳柏元／孫亮晴、吳軒毅／楊筑云、林煜傑／王眱禎、鄭凱文／劉巧芸、陳政寬／許尹鏸、盧震／李芷蓁、柏禮維／張淨惠、楊博軒／胡綾芳
李洋退休儀式活動預估行程：
17：30主持人開場
17：32播放影片-李洋羽球生涯精彩回顧(影片由愛爾達製作提供)
17：40主持人訪談李洋
17：50李洋與搭檔場上活動+搭檔教練訪談（江聿偉+李哲輝+王齊麟+陳宏麟）
18：00致贈紀念品(1. 贊助商Yonex 2.國訓中心好友: 林郁婷/李智凱/魏均珩/彭名揚)
18：05親友團大合照+和現場粉絲互動(發送簽名球12顆至觀眾席)
18：15記者聯訪
18：30活動結束