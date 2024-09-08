金塊4年66.3億續約Jamal Murray！合約細節曝光　2年後衝破土豪線

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根據ESPN報導，丹佛金塊和陣中主控Jamal Murray今（8）日已同意續簽4年總價2.08億美元（約合台幣66.3億元）的頂薪合約，這位冠軍控衛在新賽季將繼續為球隊效力。Murray是金塊2023年奪冠功臣，他的得分能力和大心臟，都是這支金塊不可或缺的，但他在季後賽以及奧運的表現，以及存在已久的傷病問題，讓球隊在是否要給予他如此的大的一筆合約時感到猶豫。上季例行賽，Murray場均可以得到21.2分4.1籃板6.5助攻，在季後賽，他可以拿到20.6分4.3籃板5.6助攻，對湖人兩次投進絕殺球讓人印象深刻。不過Murray上賽季出現傷病問題，季後賽個人效率並不理想，奧運代表加拿大男籃也發揮的不如人意，影響到他季後的談約。不過金塊最終還是決定在27歲的Murray進入現有的5年合約的最後一個賽季前，與其簽下一份新的續約合約，確保其在明年夏天將不會成為自由球員，也可以心無旁鶩的專注在下一個賽季上。這是金塊隊可以為Murray提供的最高價值的續約合約，它將在 2025-26 賽季開始生效，並將雙方的合作關係持續到2028-29年。根據ESPN 的 Bobby Marks報導，穆雷在合約的最後一個賽季將獲得5750萬美元的收入。Murray曾因前十字韌帶撕裂缺席了2021-22賽季，之後在2023年6月回歸幫助明星Nikola Jokic帶領金塊隊奪得NBA總冠軍。Murray整個NBA職業生涯都在金塊隊度過，這支球隊於2016年以首輪第7順位選中了他。薪資專家Bobby Marks分析Murray現有的5年合約細節，2024-25賽季的年薪是3600萬美元，2025-26賽季為4640萬美元，2026-27賽季為5010萬美元，2027-28賽季為5380萬美元，2028-29賽季為5750萬美元。金塊在處理完Murray合約後，陣容應該會穩定一段時間，下一個關鍵期是在2025-26賽季，那時金塊仍有13名球員有合約在身，，低於第二土豪線780萬美元。